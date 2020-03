Dočkal po derby: Máme na čem stavět. Odvolaný gól? Žádný zářez, ale... | iSport.cz

V extrémně vyhroceném a soubojovém střetu to měl složité, do hry se příliš nedostal. Přesto se kapitán Sparty Bořek Dočkal (31) vepsal do jednoho z klíčových momentů 295. derby. V 80. minutě narýsoval dokonalou kolmici na Benjamina Tetteha, jenž poslal Letenské do vedení 1:0. V úplném závěru sice hosté o výhru přišli, i bod a především solidní venkovní výkon jsou potvrzením vzestupné formy. „Vnitřní pocit je dobrý, poslední dva zápasy se nám povedly,“ prohodil Dočkal

Sahali jste po třech bodech, nakonec máte jeden. Převládá zklamaní z inkasované branky nebo spokojenost s výkonem na hřišti prvního týmu tabulky?

„Bylo to klasické derby. Hodně soubojů, málo prostoru na nějaký fotbal. Čekalo se na první gólový moment. Bylo jasné, že to zápas hodně ovlivní. Trochu mě mrzí, že jsme po gólu na 1:0 nevydrželi ve větší aktivitě, abychom soupeře drželi výš. Slavia v tu chvíli hrála dobře a na velké riziko, ve vápně měla osm lidí. Tam nás mačkali, do vápna chodilo hodně centrů. Docela jsme ty souboje uhrávali, nedocházelo tam k závarům. Pak přišla jedna standardka, prohraný souboj a bohužel vyrovnání Slavie.“

Překvapilo vás, jak moc se na trávníku jiskřilo?

„Co se týká počtu soubojů a agresivity, asi ne. Byly tam dva zákroky, které z mého pohledu byly za hranou. Mohly pro nás dopadnout i hůř než žlutou kartou. My jsme věděli, že musíme být důrazní a agresivní, že jinudy cesta nevede. Někdy je pak těžké najít míru.“

Potvrdily výkon i výsledek váš výkonnostní vzestup z posledních týdnů?

„Věřím, že ano. Z týmu jsem cítil, že už na Slavii jsme jeli vyhrát. Věřili jsme tomu. Nevnímali jsme bodový rozestup, který je mezi námi. Vnitřní pocit je dobrý, poslední dva zápasy se nám herně povedly. Je určitě na čem stavět. Doufám, že to budeme ve zbytku sezony ještě stupňovat.“

Dařilo se vám Slavii držet na distanc, pokud jde o vyložené příležitosti. Ve druhém poločase jste naopak hrozili z rychlých výpadů. Vyšla vám taktika založená na brejcích?

„Těžko hodnotit, byly tam pasáže, kdy nás Slavia nechala hrát fotbal, dobře jsme kombinovali. Ale nebylo jich tolik, ani my jsme je nenechali moc hrát, narušovali jsme jim rozehrávku. Proto tam bylo hodně nakopnutých balonů z obou stran. Myslím, že jsme se to odzadu snažili hrát trochu víc než soupeř. Derby je jiný zápas, místa na kombinaci a postupné útoky moc není. Týmy jsou hodně nablízko, hráči snáz dostupují.“

Jak jste viděl situaci s neuznaným prvním gólem Benjamina Tetteha?

„Na hřišti mi přišlo, že není důvod neuznat gól. Ze záznamu jsem viděl, že tam nějaké přistrčení bylo. Asi nemůžeme říct, že by to byl nějaký zářez. Na druhou stranu jsem byl před sezonou na školení, bylo nám vysvětleno, v jakých situacích do toho má rozhodčí vstoupit. V tomhle případě je to pro mě trochu pochybné... Přijde mi škoda, že situace nejsou posouzené rovnou na hřišti. Slavíme gól, dvě minuty se nehraje a pak gól neplatí. Na školení to bylo řečeno tak, že VAR má upozorňovat na něco zásadního, očividného. Když se změní rozhodnutí, má to být tak, že by s tím souhlasilo deset z deseti lidí. Nejsem si jistý, že to byl tenhle případ.“