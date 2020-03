Proč Hašek nehrál za béčko Sparty? Zákaz není, stěžoval si na bolest | iSport.cz

Filip Panák při svém návratu do dresu Sparty, za béčko hrál proti Domažlicím • Pavel Mazáč / Sport

V průběhu ledna dal najevo, že chce Spartu opustit. Martin Hašek odmítl odcestovat na soustředění do Španělska, klub ho proto okamžitě přeřadil do béčka. V prvním soutěžním utkání letenské rezervy ovšem rebelující záložník nenastoupil. Důvod? Podle informací serveru iSport.cz bolest zad, na kterou si Hašek stěžoval.

Ačkoli je většina zimních přestupových trhů uzavřena, stále existuje možnost, že by Martin Hašek Spartu přece jen opustil. Nabízí se třeba přesun do USA, byť ta pravděpodobnost je velmi nízká.

V tuhle chvíli je tak všestranný záložník členem sparťanského béčka. A to se vším všudy. Vedení klubu nespokojeného fotbalistu přeřadilo do rezervy s tím, že na jaře pomůže týmu splnit úkol v podobě postupu do druhé ligy.

„Ze strany vedení klubu nedošlo k pokynu, že by Hašek neměl nastupovat v soutěžních utkáních. Hráč má ve Spartě smlouvu, počítá se s tím, že by měl být pro zápasy k dispozici,“ potvrdil zdroj blízký pražskému celku.

V nominaci na nedělní utkání s Domažlicemi ovšem Hašek chyběl. Důvod? V týdnu před zápasem si stěžoval na bolest zad, která ho do utkání nepustila. Trenér Michal Horňák se službami 24letého fotbalisty počítal, nakonec si však musel poradit bez něj.

I za pomoci Václava Drchala či Filipa Panáka nakonec Letenští dokráčeli k triumfu 3:1 a udrželi se na kontakt s vedoucím Táborskem. Aktuálně na Jihočechy ztrácí dva body.

Co bude s Haškem dál? Rozhodne především jeho zdravotní stavu. Je vysoce pravděpodobné, že ho klub bude v nadcházejících dnech pečlivě monitorovat, aby měl jistotu, jak na tom hráč ve skutečnosti je. Jakmile bude Hašek fit, nic nebrání tomu, aby za rezervu opravdu nastoupil. Třeba už příští neděli v zápase na hřišti Králova Dvora.