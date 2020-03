Mladí ve Slavii: jen Musa, zbytku hrozí paběrkování. Zvítězí zkušenost? | iSport.cz

Sparťan Ladislav Krejčí odhlavičkovává míč poté, co na něj nedosáhl slávista Ibrahim Traoré • Pavel Mazáč / Sport

Bořek Dočkal a Dávid Hancko poté, co Sparta inkasovala v derby se Slavií v nastavení druhé půle vyrovnávací branku na 1:1 • Pavel Mazáč / Sport

Slavia chtěla na jaře více otrkat řadu mladíků. Po startu jara se zdá, že to tak lehce nepůjde... • Koláž iSport.cz

Obrovský náskok rozhoupal vedení Slavie v zimě k razantnímu a ušlechtilému kroku. Do kabiny se přihnalo mnoho nových mladých hráčů, v nichž trenér Jindřich Trpišovský vidí velkou budoucnost. Jenže původní záměr pořádně si je rozehrát pro příští sezonu teď trochu dostává na frak. Do popředí se totiž drápe myšlenka nepustit k lizu Viktorii Plzeň, která v tabulce ztrácí už jen osm bodů. Co si o současné situaci ve Slavii myslí trenér české jednadvacítky Karel Krejčí, najdete v zamčené části článku.