LIGOVÝ INSIDER: Derby v cizině jsou fotbalovější, Hložkova nezkušenost | iSport.cz

Celkem devětatřicet faulů, to je ne právě lichotivý údaj, který se váže k poslednímu derby. Nebylo to ovšem zdaleka poprvé, co přinejmenším jeden poločas naprosto rozkouskovaly ostré zákroky. Takový obrázek se zvlášť poslední dobou pravidelně opakuje. Jiránek přitom může nabídnout srovnání, jak to chodí v cizině - působil v Anglii, Itálii a Rusku, kde šest let oblékal dres moskevského Spartaku. „Musím říct, že i velké derby jako s CSKA sice bylo vyhecované a bylo v něm hodně soubojů, ale taky víc fotbalu. U nás šel stranou,“ míní.

Pokud jde o samotnou hru, viděl Jiránek hlavně týmové výkony. Z jednotlivých hráčů se v mužstvu Slavie dobře ukázal záložník Petr Ševčík. „Vymykal se, zápas mu opravdu vyšel,“ hodnotí Jiránek. Naopak nadále víc očekává od rumunského středopolaře Nicolae Stancia.

Na straně Sparty chválí stopera Lukáše Štetinu, který se pod trenérem Václavem Kotalem znovu usadil v základní sestavě. Přitom už měl nálepku odepsaného hráče. „Takových bylo v obraně víc,“ usmívá se Jiránek. „S Hanckem vypadají dobře. Pomohl jim celý tým, ale jestli takhle budou hrát dál, může to být optimální dvojice,“ soudí.

Vyrovnávací gól Slavie neměl podle Jiránka na svědomí ani tolik Hancko, jenž neuhlídal chorvatského snajpra Petara Musu, ale sedmnáctiletý záložník Adam Hložek. Ten nejprve faulem zavinil standardní situaci a při ní nechal v klidu rozehrát Jana Bořila. „Hložek si měl stoupnout před balon. To jsou zkušenosti, které ještě nemá, protože je mladý,“ tvrdí Jiránek.

Hodně vášní vyvolal odvolaný gól Sparty, před nímž sparťanský Benjamin Tetteh strčil do Ladislava Takácse. Zasahovat muselo video. „Pro mě to byl jednoznačný faul. Jakmile jsou v takovém souboji ruce, je strašně těžké to ustát,“ upozorňuje Jiránek. Podobně viděl i kontroverzní situaci v Plzni, kde brance Českých Budějovic předcházelo strčení do Jana Kovaříka. „Ani tam bych kvůli tomu gól neuznal,“ dodává.

I do zápasů FORTUNA:LIGY nyní výrazně zasáhnou opatření přijatá kvůli koronaviru. Na dobu neurčitou se ruší veřejné akce s účastí vyšší než sto osob. Středeční dohrávka Teplice-Liberec se odehraje s tímto početním omezením přítomných, jak to bude dále, ohlásí během dne Ligová fotbalová asociace (LFA).

„Je to hodně složitá situace. Kdyby se měla kola odkládat, asi by to bylo na dlouho. Ani nevím, zda by pak šlo najít termíny. Hrát bez diváků není ono, ale možná to bude potřeba, aby šlo všechno stihnout,“ přemítá Jiránek.

Podívejte se na VIDEU i na to, jak Martin Jiránek hodnotí koncovku letenského útočníka Benjamina Tetteha i gól Petara Musy, a co říká o přestavbě červenobílého týmu.