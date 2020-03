Stomilionový Stanciu ve stínu Ševčíka. Slavia potřebuje, aby byli TOP oba | iSport.cz

Rumunské „S“, nebo české „Š“? Má to zkrátka háček… Ba ne, nemusí to nutně stát takhle, ale naposledy v pražském derby se ukázalo, že slávistický záložník Petr Ševčík umí být výrazně platnější než rumunská hvězda za 100 milionů korun Nicolae Stanciu. Tým z Edenu by teď potřeboval, aby se do toho tahle dvojka ze středu pole pořádně opřela společně, až se z toho soupeřům zatočí hlava. Podmínka? Stanciu musí přidat.

V jeden okamžik v nedělním podvečeru se jejich dráhy přímo propojily. Po půlhodině Petr Ševčík rozkmital nohy a poslal míč milimetrově přesným obloučkem na nabíhajícího Nicolae Stancia. To byla, panečku, šance!

Jenže rumunský záložník si balon špatně zpracoval a z příliš velkého úhlu vystřelil slabě.

Kdyby proměnil, mohl být za krále. A možná by ze sebe dílem sňal kletbu luxusní letní posily, od níž se automaticky požadují velké věci. Opravdu velké.

„I já od něho čekám víc,“ netají bývalý výtečný středopolař a reprezentační trenér Karel Jarolím. „Na to, co by měl na hřišti plnit, je to z jeho strany na moje gusto málo. Takhle to cítím.“

Místo šestadvacetiletého Stancia se blýskl o rok mladší Ševčík, nejlepší slávista v derby. Měl mimořádný akční rádius, pokryl obrovský prostor, byl neustále ve hře. Zásoboval spoluhráče přihrávkami a sám byl dvakrát blízko gólu. Jednou po špatné rozehrávce brankáře Milana Heči, podruhé po fantastickém a těžkém voleji po rohu. Stancia dokonale zastínil.

„Stanciu se snažil, ale Ševčík ho o hodně předčil,“ říká bývalý sparťanský záložník Martin Frýdek. „Souhlasím,“ přitakává Jarolím, „Ševčík se mi zdá platnější,“ hodnotí celkově. A do třetice vyhlášený ofenzivní hračička Jiří Štajner: „Tím, jak Ševčík pracoval, byl určitě nebezpečnější.“

Stanciu se v derby pohyboval blíž Hečově bráně a více se dostával ke střelbě: vypálil pětkrát, zatímco jeho český spoluhráč třikrát. Ševčík byl ovšem computerem Slavie. Dokládají to i čísla společnosti InStat, jež rentgenují každého hráče. Český reprezentant rozjel o 36 útočných akcí víc s úspěšností