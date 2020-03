Sparta odmítá Haškovu výpověď. Je neplatná, vzkazuje Čupr. Co bude dál? | iSport.cz

Nechci být ve Spartě. Tenhle postoj dává Martin Hašek jednoznačně najevo prakticky od začátku kalendářního roku. Na konci ledna odmítl odcestovat s mužstvem na soustředění do Španělska, klub zareagoval okamžitým přeřazením rebelujícího záložníka do B-týmu.

Ve čtvrtek dostal vleklý a extrémně třaskavý spor další rozměr. Hašek totiž prostřednictvím své zástupkyně Markéty Vochosky Haindlové doručil na klub jednostrannou výpověď smlouvy. „Je to skutečně tak, Martina Haška zastupuji a jeho smlouva s klubem AC Sparta Praha byla jednostranně ukončena. S ohledem na aktuální situaci se z pohledu hráče nedalo nic jiného dělat,“ vzkázala Haindlová.

Takový krok ale Sparta odmítá. „Náš smluvní vztah s hráčem jednostranné vypovězení smlouvy neumožňuje, tím pádem ho považujeme za neplatné. Očekáváme, že FAČR ponechá smlouvu nadále zaregistrovanou,“ prohlásil generální ředitel klubu František Čupr.

Co bude následovat? V momentě, kdy Haškova výpověď bude formálně doručena na Fotbalovou asociaci, dojde automaticky k jejímu odregistrování. V prvotní instanci nedochází k přezkumu, zda byla výpověď podána legitimně.

V ten moment tak přestane být 24letý záložník hráčem Sparty. Celý spor se následně přesune do rukou sboru rozhodců. „Ten situaci posoudí. Pokud sezná, že si hráč počínal nelegitimně, vyměří mu podle tabulek FIFA pokutu,“ informuje generální sekretář FAČR Jan Pauly s tím, že by se finanční postih mohl týkat i klubu, ve kterém by Hašek do doby rozhodnutí mohl podepsat nový kontrakt.

Hašek svůj akt opírá o ze svého pohledu neoprávněné přeřazení do B-týmu. „Klub byl opakovaně vyzván k nápravě, ale nic se nezměnilo, takže z pohledu hráče nezbyla jiná možnost, než smlouvu jednostranně ukončit,“ říká Haindlová.

Podle informací portálu iSport.cz ale znění kontraktu přesně tuto možnost Spartě v momentě, kdy hráč flagrantně porušuje smlouvu, umožňuje. Letenský klub si navíc napříč celým sporem dával důkladný pozor, aby veškeré své závazky plynoucí z kontraktu vůči hráči plnil. „Jednostranná výpověď smlouvy je s ohledem na její znění právně nepřípustná,“ zdůrazňuje Čupr.

Ve spletitém příběhu ale musí zaznít ještě jedna zásadní informace: ať už sbor rozhodců rozhodne jakkoli, smlouva Sparty s Haškem bude zrušena. I kdyby právníci dali klubu za pravdu, k automatickému obnovení smluvního vztahu mezi hráčem a klubem nedojde.

Hašek tímto krokem na Letné definitivně skončil. Celý příběh ale určitě bude psát i další kapitoly.

