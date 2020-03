Nehrajeme, trénujeme! Ligové kluby řeší pauzu, Příbram bez změny | iSport.cz

Probíhající víkend měli zasvětit bojům v rámci 25. kola FORTUNA:LIGY, mimořádná opatření spojená se šířením koronaviru na území České republiky ale vystavila hráčům stopku. Většina prvoligových fotbalistů od svých klubů hromadě dostala do pondělí volno, pak se uvidí jako třeba na Spartě. Slavia například trénuje individuálně a v Příbrami se nic nezměnilo – u Litavky kope do balonu pod novým koučem Pavlem Horváthem celý tým.

Jako hotovou věc přijaly ligové kluby nařízení, že se tuzemská nejvyšší soutěž minimálně do 10. dubna zastaví. Během včerejšího dne proto na jednotlivých stadionech usilovně řešili, jak se vzniklou situací naložit.

Většina postupuje shodně. Po pátečním posledním tréninku daly kluby hráčům přes víkend volno, fotbalisté se do práce vrátí zase v pondělí. „V tuhle chvíli připravujeme plán na další týden. Vycházet budeme z aktuální situace,“ konstatuje ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík. Podobně mluví i zástupci dalších mužstev.

Výjimku tvoří týmy Mladé Boleslavi a Bohemians. Jejich hráči se po víkendu nesejdou na jednom hřišti, připravovat se budou individuálně. Představitelé středočeského celku předložili fotbalistům individuální plán do 23. března, „klokani“ se budou připravovat každý zvlášť do čtvrtka.

„Tohle je minimum, co pro to můžeme udělat. Příští týden uvidíme, co dál. Budeme se řídit úterním rozhodnutím UEFA a českých organizací včetně Ligové fotbalové asociace,“ prozradil trenér Luděk Klusáček.

K individuální přípravě přistoupila i Slavia. Ta hráče rozpustila a každý z nich má při ruce přesný běžecký plán, který musí do úterý splnit. Patrně do toho dne chce mít vedení vyřešeno, jakým způsobem bude áčko a vůbec všechny klubové výběry pokračovat.

„Pokud jde o áčko, budeme se do nařízení ohledně třiceti osob složitě dostávat,“ vysvětluje tiskový mluvčí Slavie Michal Býček. Jen kádr áčka a realizační tým dělá dohromady pětatřicet lidí, následují kustodi a další personál běžně přítomný na každém tréninku…

Zato v Příbrami s tímhle problém nemají. Jedná se o jediný ligový tým, který zatím trénuje tak, jako by se nechumelilo. „S vyhlášeným omezením problém nemáme,“ říká majitel klubu Jan Starka.

Proto Středočeši dál fungují pod novým koučem Pavlem Horváthem v běžném režimu. Areál u Litavky je sice uzavřený, všude jsou cedule o zákazu vstupu, Jan Rezek a spol. jsou ale jako jediný příbramský výběr v provozu, mládežnické celky a rezerva mají volno.

A pak je tu věc, která do těchto dnů bohužel patří. Asi každý klub při plánování dalších dnů a týdnů myslí na to, že možná už nebude vůbec důvod trénovat. Liga je zatím „jen“ přerušená, nikoli zrušená. Tahle hrozba ale nad touto sezonou pořád visí.

