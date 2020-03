Letenská DEVÍTKA bez smluv. Co bude s Hanckem, Štetinou, Kangou a spol.? | iSport.cz

Lukáš Štetina, Dávid Hancko i Guélor Kanga patří mezi devítku sparťanů, kterým v létě končí smlouva či hostování v letenském klubu • FOTO: koláž iSport.cz

Mají jedno společné. Jsou fotbalisté Sparty, to se ale už za několik měsíců může změnit. Hned devíti hráčům současného kádru Letenských totiž po skončení této sezony vyprší kontrakty. Týká se to i řady významných tváří v čele s Dávidem Hanckem, Guélorem Kangou či Martinem Frýdkem. Co s nimi bude dál?