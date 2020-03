Pelta: Sparta je výzva, kterou bych bral. Vazba na mně zanechala stopu | iSport.cz

Miroslav Pelta a Sparta? Boss Jablonce by se nebránil tomu, aby se patnáct let staré spojení oprášilo. „Přijal bych jedinou výzvu, a to že bych se chtěl vrátit do vedení Sparty. Umím si představit, že bychom pracovali na tom, abychom zase dostali Spartu na vrchol,“ řekl pro pořad Jeden na jednoho Davida Sobiška na O2 TV Fotbal. Ve druhé části rozhovoru mluví o návštěvnosti v Jablonci, Evropské lize, dotační kauze, i o tom, jak ho poznamenal měsíc ve vazbě.

V první části rozhovoru se sice Pelta usmíval nad úspěchy a velkými ambicemi svého klubu, uvědomuje si ale, že počet diváků na stadionu postavení Jablonce úplně neodpovídá. „Máme v průměru třítisícovou návštěvu, na Spartu, Slavii, Liberec a Plzeň i větší. Jsme naštvaní, že návštěvnost není taková, jakou bychom chtěli, ale pracujeme na zlepšení. Máme hodně fanoušků seniorů, potřebujeme získat i tu nastupující generaci, která se radši dívá na fotbal na tabletu, telefonu, nebo někde v baru. I proto přijímám do klubu lidi z mladší generace, a dávám jim jediný úkol: Já sháním peníze, vy zařiďte, abychom měli čím dál tím víc lidí. Pomalinku se nám to daří,“ sdělil Davidu Sobiškovi v pořadu Jeden na jednoho.

Největším úspěchem pro zkušeného funkcionáře byl jablonecký postup do základní skupiny Evropské ligy. „Vždy jsem říkal, že chci, abychom v Jablonci hráli předkolo Ligy mistrů a postoupili minimálně do Evropské ligy. Pak se to stalo a byli jsme v základní skupině a hráli v Rennes, Kyjevě a Astaně, kde jsme trochu zaplatili nováčkovskou daň, a to je věc, na kterou nezapomenu do konce života. Občas si doma i pouštím sestřihy z těch utkání, abych si to připomněl,“ vysvětlil, s dovětkem, že úspěšný postup do Evropy mu dal velkou chuť do života po obvinění s dotačním skandálem.

„Ty dotace beru jako „nekauzu“, před pár dny jsme dostali obžalobu a doufám, že se potvrdí moje domněnky, že jsme nic špatného nedělali. Vzalo mi to hodně sil, změnilo mi to život v rodině i společnosti, takže účast v Evropské lize byla odměna a satisfakce,“ vysvětlil Pelta. „Myslím, že jsem se v životě i ve sportu choval spravedlivě a chtěl jsem všem pomoct. Budoucnost ukáže, že jestli někdo udělal pro čistotu českého fotbalu hodně, byl jsem to já.“

Pelta je vděčný, že se za něj v těžkých chvílích postavila rodina. Za nejtěžší část celého procesu považuje měsíční období, které strávil ve vazbě. „Jestli si na něco nemůžu stěžovat, tak to bylo chování zaměstnanců vězeňské služby či policie. Tam nemám jedinou stížnost, kromě toho, že prostředí vazební věznice je pro člověka nedůstojné. Je to ve sklepě, betonová postel, papírové prostěradlo, díra v zemi jako záchod... tam se člověku promítne celý život, je to psychicky náročné,“ popsal prostředí, ve kterém pobýval. „Kdo nekouří, nefetuje a není alkoholik, nemá žádnou takovou závislost, která vás drtí, tak to zvládne přežít. Zanechalo to na mně stopu v psychické rovině, x let se léčím, měl jsem panické ataky,“ doplnil.

Kromě Jablonce je jméno Miroslava Pelty samozřejmě spojené i se Spartou, kde byl mezi lety 1999 a 2005 generálním ředitelem. A zdá se, že by se návratu na Letnou zdaleka nebránil. „Nabídku na stole od pana doktora Křetínského nemám, ale netajím se jednou věcí. Věřím, že kauza skončí co nejdřív, abych se očistil a mohl přijmout jakékoli další angažmá. Přestože jsem majitel klubu v Jablonci, přijal bych jedinou výzvu, a to že bych se chtěl vrátit do vedení Sparty. Ne jako zaměstnanec, ale jako člověk, který by dostal kompetence, pravomoci,“ sdělil. „Umím si představit, že bychom pracovali na tom, abychom zase dostali Spartu na vrchol. Párkrát jsme na toto téma mluvili, ale není to zdaleka tak daleko, jak se o tom spekuluje.“

Ve druhé části rozhovoru v pořadu Jeden na jednoho s Davidem Sobiškem mluvil i o tom, proč jeho syn Adam, aktuálně řídící jablonecké béčko, nikdy nebude jeho nástupcem v čele klubu, či o Ivanu Horníkovi a o tom, proč mu dal šanci v Jablonci. Druhý díl rozhovoru sledujte v sobotu ve 13:30 na O2 TV Fotbal, celý rozhovor v neděli ve stejný čas.