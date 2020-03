Pelta o škrtech v Jablonci: Pomohla osobnost z kabiny. Bude chtít náhradu | iSport.cz

Bylo jen otázkou času, kdy v době umrtvení FORTUNA:LIGY v důsledku pandemie, dojde k redukci smluvních závazků. Jako první tak učinil Jablonec. Majitel Miroslav Pelta se dnes s hráči dohodl na plošném snížení odměn do 30. června. „Řekli jsme si konkrétní podmínky, aby hráči měli na existenční životní potřeby z hlediska nájmu a provozu rodin. A také, aby to bylo provozuschopné ze strany vlastníka,“ říká jablonec boss v otevřeném rozhovoru. Podle informací iSport.cz byla maximální výše výplaty zastropována na částce 65 tisíc korun měsíčně. Pelta tuto cifru nepotvrdil, nicméně připustil, že hráči se pohybují ve čtyřech pásmech dle finanční „kvality“ kontraktů.

V Jablonci jste jako první v lize během pandemie přistoupili k redukci kontraktů. Byla situace nevyhnutelná?

„Hráče platíte za nějaký výkon či produkt, který je v této době regulovaný tím, že fotbal se nedá provozovat. Jde o nařízení vyšší moci, nemůžeme trénovat ani hrát, tudíž není možné, aby jakémukoliv z vlastníků zůstaly náklady v plné výši. Proto došlo k úpravě závazků.“

O jakou revizi jde?

„Od prvního března do třicátého června dochází k úpravě smluv s každým z hráčů A mužstva i B mužstva i dalších fotbalistů, kteří mají s námi uzavřenou profesionální smlouvu.“

Údajně jste zastropovali výši smluv na maximální hranici 65 tisíc měsíčně. Sedí to?

„Dohodl jsem se s hráči, že konkrétní částku potvrzovat nebudeme. A to z toho důvodu, že se pohybujeme v různých finančních hladinách na základě podepsaných kontraktů. Model je takový, že finanční pásma jsou čtyři, a na základě toho dojde k procentnímu snížení. Nechci potvrzovat, kdo kolik má, ale obecně musím říct, že jsem moc spokojený, jak rychle jsme se domluvili. Od hráčů jsem cítil, že nastalé opatření vidí jako nezbytně nutné.“

Jak jste řešili závazky vůči hráčům, které máte na hostování ze Slavie?

„Ze Slavie máme tři hráče. Jan Sýkora je plně součástí Jablonce, jeho mzdové náklady jdou za námi. Jan Matoušek a Jakub Jugas jsou součástí obchodního balíku mezi klubem a Slavií. Náklady spojené s jejich výplatou jdou za Slavií.“

Obešly se smluvní restrikce bez problémů? Chápou hráči situaci?

„V Jablonci máme jednu mimořádnou osobnost, a tou je Tomáš Hübschman. Ten plně chápe celkovou situaci. Navíc je to člověk, jehož hlas směrem k týmu je v podstatě rozhodující. S ním jsem vše vydiskutoval. Velkou podporu našemu řešení dal i trenér Petr Rada, jenž sám přišel s tím, abychom uzavřeli nějakou dohodu. Kluci plus minus přijali můj návrh, nedošlo ke sporům, ani ke složitým vyjednáváním, což je pro mě motivací do další práce. Teď si jen přeju, aby vše rychle skončilo a mohli jsme zase hrát. Jsem majitel klubu, kterého fotbal strašně baví, mám ho rád, ale nemám sílu financovat klub v době, kdy se třeba čtyři měsíce nebude hrát. Nemůžu dostat klub do platební neschopnosti. Proto jsem rád, že od trenérů počínaje a hráči konče, jsme došli k jednomyslné shodě. Vážím si toho. Přišli s návrhem, který jsem akceptoval.“

Hráče jste vyzval, ať sami nabídnou východisko z tíživé situace?

„Nejdříve jsem se spojil s Tomášem a s trenérem, a sdělil jim, že o něčem takovém uvažuji. Oni pak můj návrh tlumočili kabině. Následně jsme se v minulém týdnu domluvili, že bychom si v úterý v užším kruhu sedli. To proběhlo. Řekli jsme si konkrétní podmínky, aby hráči měli na existenční životní potřeby z hlediska nájmu a provozu rodin. A také, aby to bylo provozuschopné ze strany vlastníka.“

Jde o opatření, které klubu dovolí existovat v následujících měsících?

„Napomůže tomu. Kdyby k žádnému opatření nedošlo, bylo by to extrémně náročné, a asi bychom se s tím stejně museli nějak vypořádat. V žádné variantě však nepřipouštím, že bychom měli existenční problémy. Museli jsme udělat správné rozhodnutí, a to se povedlo. Domluvili jsme na výši odměn v případě, že trenéři a hráči nemohou plnit svoji roli. Na druhou stranu naše smluvní vztahy jsou na bázi OSVČ, tudíž my hráčům nemůžeme jednostranně nařídit, jak to bude. Proto opakuji: jsem rád, že došlo ke shodě. A také připomínám, že Jablonec není v situaci, jestliže by plnil maximální výši smluv, tak nebude existovat. Takhle křehcí nejsme.“

Registrujete první výpadky příjmů od sponzorů? Či se k nim schyluje?

„Určitě. Sponzoři nejsou v lehké situaci. Máme uzavřené marketingové smlouvy s různými subjekty. A u některých je to ve fázi, že jejich zahraniční vlastník pozastavuje její plnění, či případné prodloužení. Všude je nejistota. Nikdo neví, jak dlouho bude trvat výluka práce. Každá branže je ohrožená jinak. Nicméně je jasné, že majitelé v první řadě budou muset zabezpečit chod svých firem, odvody vůči státu, vůči dodavatelům a zaměstnancům. Sponzorské peníze, případně dary, jsou nyní až na posledním místě. O to víc to bude složitější.“

Pokud se sezona nedohraje, nakolik to ovlivní rozpočet Jablonce?

„Situace je taková, že Ligová fotbalová asociace (LFA) dělá vše pro to, aby se liga dohrála. Nejlépe do 30. června včetně nadstavby. Nějaký časový prostor stále existuje, nicméně při sledování vývoje šíření koronaviru jsem pesimistou. Pokud by se liga nedohrála, mělo by to velký dopad na příjmy od partnerů, Fortuny, televizních práv. Uvidíme, jak to dopadne, co z toho vyleze. Podle mého však bude problémem zahájení evropských soutěží, tedy Ligy mistrů, Evropské ligy, různých kvalifikací. Jelikož v ostatních evropských zemích je situace téměř nezvládnutelná. Bude problém, aby kluby z Itálie, Španělska, Německa nebo z Francie objížděly předkola Ligy mistrů. Znovu opakuji, jsem spíše pesimistou. Byl bych rád, kdyby se povedlo odstartovat podzimní část domácí soutěže. Klidně i bez diváků. Hlavně, aby příští ročník začal v řádném termínu.“

Stát činí různá opatření, aby pomohl firmám. Budete se prostřednictvím LFA také hlásit o ušlý zisk?

„Samozřejmě je potřeba, abychom nastalou situaci řešili na úrovni klubů. Jablonec rozhodně nebude jedinou sportovní organizací, která bude s hráči jednat o krácení mezd. Další věcí je, že LFA se bude muset obrátit na Národní sportovní agenturu, aby začala řešit situaci ve fotbale. Podporuji, že šéf biatlonového svazu pan Jiří Hamza má slíbenou kompenzaci za ušlý zisk z prodeje vstupenek během nedávného Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Jelikož my nemůžeme z vyšší moci vykonávat naši činnost, tedy fotbal, měli bychom také určitou kompenzaci požadovat. Minimálně z hlediska vstupného, případně i dalších věcí.“

