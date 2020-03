Kondiční kouč popsal, jak teď maká Sparta: kilometry, software i dotazníky | iSport.cz

Ve Spartě kroutí osmý rok. Zažil řadu trenérů, desítky hráčů, všemožné veletoče. Nyní ale uznávaný kondiční trenér Sparty Tomáš Malý čelí situaci, která je pro něj úplně nová. Nouzový stav v zemi vyhlášený s ohledem na šíření pandemie koronaviru uvrhl hráče do individuálního tréninkového procesu.

Na Malém a jeho kolezích je, aby i na dálku udrželi sparťany v odpovídajícím kondičním stavu. „My tělo dokážeme natrénovat per partes, tedy po částech. Jsme schopní udělat rychlostní složku, aerobní složku, laktátovou toleranci. Ale je to pořád nespecifický trénink, probíhá individuálně, bez míče,“ vysvětluje.

Jak se současnému stavu přizpůsobujete, pokud jde o připravenost hráčů?

„Situace je malinko odlišná od toho, co zažíváme standardně po sezoně. Tam dochází k přechodnému období, kluci dostávají prvních deset dní dovolenky, až pak začínají pracovat, navíc v závislosti na tom, kolik toho v sezoně odehráli. Nyní je to úplně jiné, protože hráči šli z plné zátěže do individuálního tréninku, ten ale není časově jasně určen. Nevíme, jestli tenhle stav bude trvat dva týdny, čtyři nebo šest. Tělo proto může reagovat s postupným zpožděním. Poslední výzkumy ukazují, že po dvou týdnech můžeme pozorovat pokles opakované rychlosti, to znamená sprintové aktivity. To ale pouze v momentě, kdyby hráč nic nedělal.“

Hráči jsou sice od sebe, ale pod zátěží. Jaký je jejich současný program?

„Mají individuální trénink, který stanovil výkonnostní tým pod vedením Bena Ashwortha. Kondiční trenéři (Tomáš Malý, Pavel Rada) připravili běžecké tréninky, které jsou defakto individualizované podle zatížení a intenzity. Ta je určená na základě fyziologických parametrů zpřed sezony na Fakultě tělesné výchovy a sportu. V tomto režimu proběhl první týden, kromě běžeckých plánů hráči obdrželi i silové programy, které připravoval Václav Polák (kondiční trenér). Má tuhle složku na starost. Musely se upravovat tak, aby šly realizovat v domácích podmínkách. Většinou se jedná o cvičení s vlastní tělesnou hmotností, s dynamikou a dostupnými pomůckami. Kliky, výskoky, core trénink a podobné věci. Třetím bodem je, že k sestavení plánů přispěli i fyzioterapeuti. Někteří hráči musí dobíhat to, co ztratili, když byli před pauzou zranění. Jedná se hlavně o nápravná a kompenzační cvičení. To jsou tři základní body, kterými se řídíme. První týden byl takový, že jsme toho hodně naběhali, protože jsme věděli, že se situace hned nevyřeší. Vsadili jsme na kartu objemu, který byl opravdu vysoký. To byl první mezník. Od úterý kluci najíždí na další typ tréninkových plánů, které budou rozdělené podle herních postů.“

Čili krajní hráči budou trénovat jinak, než třeba střední záložníci nebo stopeři?

„Přesně tak. Pohybové nároky se liší, krajní obránci a záložníci budou mít vyšší