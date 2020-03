Výpověď z profismlouvy. Jeřábek, Bucha, Hašek, kdo bude další? | iSport.cz

Pavel Bucha přestoupil do Plzně, Slavia se k tomu staví odmítavě • Jaroslav Legner (Sport)

Tahle hra není pro slabé povahy. Vyžaduje notnou kuráž a pevné nervy, protože v ní jde o velké peníze, možná i kariéru. Když se profesionální fotbalista rozhodne dát klubu výpověď, není už cesty zpět. V Česku si na to v poslední době troufli Pavel Bucha, Michal Jeřábek a Martin Hašek, jehož výpověď Spartě potvrdila FAČR a je volný. „Je to věc, která může potkat každý klub. Někdy vás to takhle trefí,“ glosuje jablonecký boss Miroslav Pelta kontroverzní fenomén, který budí velké emoce. Jeho masivní šíření však i vzhledem k pandemii COVID-19 nyní není pravděpodobné. V uzamčené části článku najdete i rozhovor s Markétou Vochoska Haindlovou, šéfkou České asociace fotbalových hráčů (ČAFH) a sportovní právničkou, která řeší právě spory Michala Jeřábka s Teplicemi a Martina Haška se Spartou.