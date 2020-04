Nejlepší tahy Trpišovského ve Slavii: Triky v Evropě i přesun Bořila | iSport.cz

Vítězná éra Jindřicha Trpišovského ve Slavii. Jaké byly jeho nejlepší tahy v úspěšném období? • FOTO: Koláž iSport.cz Nemá kouzelný prsten princezny Arabely, přesto dokáže trenér Slavie Jindřich Trpišovský se sestavou občas čarovat. Ať už při skládání základní jedenáctky, zásahů do ní během utkání, nebo když určuje pozici pro své hráče. Deník Sport vybral deset nejpovedenějších trenérských tahů Trpišovského během jeho angažmá v Edenu.

1. Zemětřesení před Genkem Genk–Slavia 1:4, 21. února 2019, odveta 1. kola play off Evropské ligy Velký slávistický večer, sešívaní rozdrtili Genk 4:1! Limberský potopil Plzeň Slavia prohrála ligový šlágr v Plzni a čekala jí odveta v prvním kole play off Evropské ligy v Genku (první zápas skončil 0:0). Trenér Jindřich Trpišovský na mdlý výkon na západě Čech zareagoval a sestavou umně zatřepal. Udělal v ní pět změn. Simon Deli nahradil vykartovaného Michaela Ngadeua, to nikoho nepřekvapilo. Další tahy už ano. Do středu zálohy naskočil Ibrahim Traoré, poprvé v základní sestavě nastoupil Alex Král, vůbec poprvé za Slavii hrál na křídle Lukáš Masopust. Do útoku se vrátil Milan Škoda. Na lavičce zůstali například Josef Hušbauer nebo Miroslav Stoch. Červenobílí sice brzy prohrávali, jenže pak belgického soupeře zválcovali a slavili postup. „Neriskovali jsme vůbec. Dělali jsme to nejlepší pro to, abychom to zvládli. S trenérským týmem jsme seděli a hledali jsme optimální variantu tak, aby tam byli nejvhodnější hráči pro způsob, který chceme hrát, jak hraje soupeř, a podle aktuální formy. Byli jsme o tom stoprocentně přesvědčeni, že je to ta nejlepší varianta,“ komentoval Trpišovský tvorbu sestavy.

2. Na Sevillu bez klasického útočníka Sevilla–Slavia 2:2, 7. března 2019, první zápas osmifinále Evropské ligy Čím překvapit Sevillu? Jindřich Trpišovský vymyslel zajímavou taktiku. Nepostavil klasického hrotového útočníka, ale dopředu vyslal dvě běhavá křídla (Lukáše Masopusta a Jaromíra Zmrhala) a pod ně poskládal čtyři střední záložníky (Ibrahima Traorého, Alexe Krále, Tomáše Součka a Miroslava Stocha). „My jsme o variantě na dva útočníky uvažovali hned od chvíle, co nám vylosovali Sevillu, jelikož to vychází z jejich rozestavení a způsobu hry. V rozehrávce mají tři stopery a potřebujete nahoře víc hráčů, abyste jim to ztížili. Což se nám hlavně ve druhém poločase v některých momentech hodně dařilo. Dva hráče nahoře jsme tedy obětovali do presinku, sprintů a počítali jsme s tím, že je pak budeme prostřídávat,“ vysvětloval svůj strategický plán Trpišovský. Podobný model, byť v jiném personálním složení, využil i proti Chelsea nebo Interu Milán.

3. „Haluz“ na Interu: Zelený králem v záloze Inter Milán–Slavia 1:1, 17. září 2019, 1. kolo základní skupiny Ligy mistrů SESTŘIH: Inter - Slavia 1:1. Pražané sahali po vítězství, favorit srovnal v nastavení První zápas v nablýskané společnosti v Lize mistrů se vyvíjel pro Slavii na San Siru nadějně. Jindřich Trpišovský nasadil od úvodu čtyři střední záložníky, ovšem po hodině hry nemohl kvůli zranění pokračovat Ibrahim Traoré. Komplikace se to zdála být o to větší, že dalšího klasického středopolaře kouč červenobílých na lavičce neměl. Odhodlal se k tahu, který překvapil, ale až neuvěřitelně se vyplatil. Na Traorého místo šel Jaroslav Zelený, jehož hlavním pozicí je levý obránce. Ve středu pole si počínal suverénně, sebevědomě, hrál skvěle, podílel se na brance Slavie. „Jarda je v tomhle náš tajný trumf. Ale začalo to už dřív, když modeloval při nácvicích na tréninku před Sevillou hru Sarabii. Kluci za mnou furt chodili, že se na něj nemůžou dostat. Jarda jim skoro nepůjčil míč. Ale upřímně jsme teď ani jinou volbu neměli,“ líčil pak Trpišovský. „Na Interu to byla haluz. Ani na tréninku jsem tam nehrál, pořádně jsem nevěděl, co mám na této pozici dělat,“ vrátil se nedávno k tomuto utkání Zelený v rozhovoru pro Sport.

4. Tři stopeři na Sevillu Slavia–Sevilla 4:3 po prodl., 14. března 2019, odveta osmifinále Evropské ligy Eden v extázi, Slavia šokovala Sevillu v závěru prodloužení a slaví neuvěřitelný postup Vladimír Coufal nemohl do odvety osmifinále Evropské ligy proti Seville nastoupit kvůli trestu za žluté karty. Jindřichu Trpišovskému vypadl stabilní pravý obránce. Co s tím? Slávistický trenér se nebál vytáhnout úplnou novinku. Nasadil tři stopery a vůbec poprvé s červenobílými vyrukoval na soupeře se systémem 3-5-2. „Měli jsme to poskládané tak, že můžeme během zápasu kdykoliv přejít na 4-5-1 s Ondrou Kúdelou na beku a Lukášem Masopustem s Miňo Stochem na křídlech. Tyhle varianty jsme měli připravené, ale jak se pak střídalo, tak to v tu chvíli bylo rozházené,“ rozebíral pak Trpišovský. Bláznivý zápas měl pro český celek snové rozuzlení, Ibrahim Traoré vystřelil Slavii minutu před koncem prodloužení postup. Koučovat takhle vypjatou bitvu ale nebylo snadné. Trpišovský na začátku prodloužení poslal na plac Micka van Burena, který dával gól na 3:3. V honbě za vítěznou trefou vytáhl z lavičky obránce Michala Frydrycha a dal ho kvůli výšce dopředu. Enormní snaha vyústila v červenobílou pohádku.

5. Šibování s Bořilem. Levý bek? Terno Bilance Jana Bořila ve Slavii: 151 soutěžních zápasů/6 gólů Jan Bořil, pravý obránce. Řadu sezon platilo, že tohle je jeho hlavní pozice. Po příchodu kouče Jindřicha Trpišovského zarputilý univerzál sestavou rotoval, v prvním půlroce si vyzkoušel posty na obou krajích obrany nebo i levé křídlo. V létě pak přišel z Liberce Vladimír Coufal, klasický pravý bek. Co s Bořilem? Trpišovský ho napevno umístil na levý kraj obrany. Báječné rozhodnutí. Bořil vylétl až do národního týmu, kde v posledních zápasech patřil do základní sestavy, ve Slavii se z něj stal v zimě kapitán. Tvrdě brání, aktivně podporuje útok. Coby levý bek dal gól Kluži v předkole Ligy mistrů, dokonce se trefil i proti Barceloně.

6. Unavit Plzeň a pak vytáhnout Stocha a spol. Slavia–Plzeň 3:1, 12. května 2019, 2. kolo nadstavby SESTŘIH: Slavia - Plzeň 3:1. Klíčový duel o titul rozhodl infarktový závěr! Zápas, který v minulé sezoně prakticky rozhodl o mistrovi. Plzeň před tímto duelem ztrácela na Slavii jen dva body. Trpišovského taktický záměr počítal mimo jiné s tím, že jeho základní jedenáctka soupeře unaví a střídající hráči pomohou jeho odpor zlomit. Povedlo se to dokonale, i když „sešívaní“ přežili za bezbrankového stavu střelu Jana Kovaříka do tyče. Pak slávistický stratég vyslal na plac postupně Milana Škodu, Miroslava Stocha a Ibrahima Traorého, což přineslo svůj efekt. Červenobílí třemi góly v poslední desetiminutovce rozhodli. „Hodně nám pomohli,“ pochválil je Trpišovský.

7. Ngadeu definitivně na stopera Bilance Michaela Ngadeua ve Slavii: 112 soutěžních zápasů/9 gólů Michael Ngadeu neměl po příchodu Jindřicha Trpišovského do Edenu nejlepší pozici. Ve Slavii byl předtím využíván spíš jako defenzivní záložník než jako stoper, kde nastupoval v kamerunské reprezentaci, a novému trenérovi úplně do plánu nezapadal. Ve středu zálohy odehrál i první a nepovedené utkání v Jihlavě, kde červenobílí padli 0:1. Pár zápasů poté seděl na lavičce nebo na tribuně, jenže kvůli absencím a ne zrovna pevné obraně ho Trpišovský na pozici stopera vyzkoušel a obrovitý Afričan se chytil. Z Ngadeua se stal i ve Slavii definitivně střední obránce a postupem času byl fenoménem. Trpišovský ho nazval zdí a Iron manem. Podával skvělé výkony a v červenci minulého roku přestoupil za 115 milionů korun do Gentu.

8. Vše do útoku. Olomouc skolili žolíci Slavia–Olomouc 3:1, 11. března 2018, 20. kolo ligy CELÝ SESTŘIH: Slavia - Olomouc 3:1. Eden bouřil při obratu, v akci i video Byl to souboj o průběžné druhé místo, v němž Slavia předvedla působivý obrat díky frenetické podpoře publika a útočníkům-náhradníkům. Utkání se pro domácí zásadně zkomplikovalo v 57. minutě, kdy poslal Sigmu do vedení Martin Hála. Tím uspíšil nástup Micka van Burena na plac, deset minut po něm přišel i Stanislav Tecl. Jindřich Trpišovský vrhnul doslova všechny síly do útoku. „Milan Škoda mi po zápase říkal, že konečně viděl ten totální fotbal. Když se totiž ohlédl za sebe, zjistil, že vzadu je jen Jugy (Jakub Jugas) a jinak jsou všichni vepředu,“ usmál se pak slávistický trenér. Zběsilá honba červenobílým přinesla tři body. Škoda vyrovnal a pak se trefili zmínění žolíci. Tecl dal vítěznou branku, Van Buren soupeře dorazil.

9. Vztek v derby. A velký návrat Sparta–Slavia 3:3, 17. března 2018, 21. kolo ligy První derby Jindřicha Trpišovského proti Spartě směřovalo k ostudě, Slavia prohrávala po poločase na Letné 0:3. Trenér musel zasáhnout. „Chtěl jsem začít klidně, protože tam přede mnou byli asistenti a uklidňovali mužstvo. Začal jsem v podobném duchu, ale... Když vím, kolik sem přijelo lidí a kolik jich fandí u televize, a my jsme na můj vkus vůbec nebojovali a neběhali, tak jsem dostal vztek. Řekli jsme si, že ať se děje, co se děje, druhý poločas prostě vyhrajeme,“ popisoval pak Trpišovský dění v kabině. Stáhl zkušeného legionáře Dannyho, jenž jako by vůbec nepochopil význam prestižního zápasu, a obránce Michala Frydrycha. Nahradili je Jakub Hromada a Mick van Buren, kterého pak musel kvůli zranění vystřídat Stanislav Tecl. Snaha Slavie byla dlouho neúčinná, ale v závěrečné dvacetiminutovce třemi zásahy dokázala vyrovnat. Hromada se podílel na první brance Miroslava Stocha, na Tecla byla penalta, z níž Milan Škoda vyrovnal na 3:3.