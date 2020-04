Bývalý sparťan na radaru Plzně. Ale Limberský to vzal za správný konec | iSport.cz

Hráči v nejlepších letech, kterým končí smlouva. Takové získává Viktoria Plzeň nejraději – tím spíš, když mají sparťanskou minulost, to je příjemný bonus navíc. Všechny jmenované požadavky splňuje sedmadvacetiletý Matěj Hybš, levý bek Liberce, který by ve Štruncových sadech mohl výhledově nahradit legendárního veterána Davida Limberského. První kolo jednání o případném přestupu už proběhlo, pandemie COVID-19 však odložila věc na neurčito.

V tradiční anketě deníku Sport o 100 nejlepších hráčů FORTUNA:LIGY naskládal plzeňský kouč Adrian Guľa do první desítky výlučně své svěřence, teprve pak si vzpomněl na sparťana Adama Hložka a slávisty Nicolaeho Stancia s Petrem Ševčíkem.

A na 14. místo, tedy poměrně vysoko, pak slovenský trenér zařadil Matěje Hybše z Liberce, kterého by v létě rád přivedl do Doosan Areny.

„Vedení Plzně se kvůli tomu s Matějem na začátku roku sešlo,“ řekl deníku Sport nejmenovaný zdroj s tím, že Viktorii na jednání kromě trenéra Guľy reprezentovali i generální manažer Adolf Šádek a sportovní ředitel Zdeněk Psotka, tři nejvyšší muži sportovního vedení západočeského klubu.

Sedmadvacetiletý Hybš je odchovancem pražské Sparty, se kterou slavil v roce 2014 treble, tedy zisk titulu, domácího poháru i superpoháru. Když byl v nejlepší formě, kroužilo kolem něj například Dynamo Kyjev. Jeho angažmá v rudém dresu však negativně poznamenalo derby v září roku 2015, které Sparta po Hybšově chybě prohrála v Edenu 0:1. Trenér Zdeněk Ščasný ho hned o přestávce vystřídal a Hybš posléze odešel na hostování do Jablonce. Kromě toho působil i v Jihlavě a nyní už třetí sezonu obléká dres Liberce.

Zdobí ho kvalitní technika, smysl pro kombinaci a přihrávku i přesný centr. Rychlostně i kondičně je rovněž v pořádku, a jelikož mu v létě končí v Liberci smlouva, představuje atraktivní zboží. Plzeň si Hybše vytipovala jako případnou náhradu za Davida Limberského, kterému rovněž zbývají poslední měsíce do vypršení kontraktu, jenže šestatřicetiletý ex-reprezentant se nehodlá vzdát svého místa jen tak.

„David bojuje, vzal to všechno za správný konec a je v naprostém topu,“ naznačil nejmenovaný znalec plzeňských poměrů, že by si Limberský mohl vysloužit prodloužení smlouvy. Není to nic překvapivého, plzeňská ikona je na konkurenci zvyklá – a umí ji odrážet. V minulosti Limberského ze sestavy nevytlačili Radek Šírl, Erik Janža ani Adam Hloušek, který to zkusil zatím jako poslední.

Navíc vzhledem k pandemii koronaviru, která zastavila fotbalovou sezonu na neurčito, usnula i jednání o Hybšově příchodu do Plzně, momentálně se v tomto směru nic neděje.

Vyloučit se proto nedá ani varianta, že by hubený levák místo přestupních lístků podepsal novou smlouvu v Liberci – to v případě, že by se Slovan kvalifikoval do Evropské ligy. Zatím k tomu má severočeský klub nakročeno relativně slušně v lize i v MOL Cupu, kde jej v semifinále čeká Sigma Olomouc.

Guľa by rád propuštěné z Žiliny

Kromě stopera Filipa Kaši by Plzeň ráda získala i jeho bývalého spoluhráče Miroslava Káčera. Oba hráči jsou poté, co je Žilina minulý týden společně s dalšími propustila, bez angažmá a k mání zdarma.

O zájmu Viktorie o šestadvacetiletého Kašu už deník Sport informoval, teď vyšlo najevo, že s ním by mohl přijít i o dva roky mladší střední záložník Káčer, jeho situaci však pečlivě monitoruje i Baník Ostrava.

„Kašu i Káčera trenér Guľa dobře zná a rád by s nimi zase spolupracoval,“ řekl deníku Sport dobře informovaný zdroj.