10 zahraničních přešlapů Baníku: talent z Tottenhamu i záhadný Korejec | iSport.cz

10 zahraničních přešlapů Baníku: talent Tottenhamu i záhadný Korejec • FOTO: Koláž iSport.cz

V červenci to bude již deset let od chvíle, co se Baník naposledy představil v evropských pohárech. V sezoně 2009/10 do posledního kola bojoval o titul, nakonec z toho bylo třetí místo. Pak přišlo temné období ostravského klubu, které vyvrcholilo sestupem do druhé ligy v roce 2016. Až v posledních dvou ročnících se Slezané opět pohybují mezi širší špičkou, předtím byli téměř k smíchu. Stejně jako některé zahraniční „posily“, které vybíralo předchozí vedení. Jeden přešlap za druhým, šílená úspěšnost... Vybrali jsme desítku nejbizarnějších postav v dresu FCB z minulých let.