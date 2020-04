Padesátník Novotný vypráví: o Spartě, nabídce Marseille i „ještěrce“ na hlavě | iSport.cz

Fíha, čtrnáct mistrovských titulů! „Mně to ale přijde normální,“ vyrazí dech bývalý obránce Jiří Novotný, legenda Sparty i celého českého fotbalu. Koneckonců, už má na to i věk, vždyť od úterý je mu padesát. Velká galerie z jeho kariéry ZDE>>> I když, klobouk dolů, na to vůbec nevypadá. „Je to jenom číslo, udržuju se,“ usmívá se nynější šéftrenér mládeže ve Vestci, který zažil doby železné Sparty, nezapomenutelné bitvy s Barcelonou i kuriózní historku s bulharskou superstar Christo Stoičkovem. V zamčené části přibližuje i názor na současný letenský tým a prozrazuje, koho by viděl jako ideálního stopera.

Černému humoru se daří i v těžké době. Takže: oslavu padesátin musel Novotný odložit, leda že by si přiťukl s ostatními panákem… dezinfekce. Nasadil si totiž roušku, navlékl rukavice a ve Vestci, za který před ukončením sezony rovněž nastupoval v I. A třídě, plní lahve pro spoluobčany. „Přece nebudu sedět doma,“ odtuší. „Tohle je to nejmenší. A nejsem sám, stáčí i Vlasta Vidlička,“ zmíní dalšího exsparťana. Teď ještě ty flaštičky poctivě použít a nenechat si je jako cenný suvenýr od čtrnáctinásobného mistra…

Jsou jiné starosti, ale stejně: padesátiny bez oslavy, nezamrzí to?

„Nedá se nic dělat, to je život. Nic nám neuteče. Tak to oslavíme za měsíc nebo měsíc a půl, zase alespoň bude hezky.“

Jste ve formě, hrajete za Vestec I. A třídu. Přišlo vám vůbec na mysl, že se blíží kulatiny?

„Roky nikdo nezastaví, ale zatím si říkám, že to jsou jenom čísla. Dokud se člověk může hýbat, tak to jde. Snažím se udržovat, pořád hraju fotbal, hokej.“

Nebyly pro vás dobrým „tréninkem“ loňské padesátiny vašich sparťanských kumpánů Siegla, Frýdka, Mistra a Kouby?

„Ani ne. Jsme rádi, když se sejdeme i bez narozenin. Děláme si takovýhle trénink pravidelně. Teď už můžeme. (směje se) Ale když jsme loni slavili, říkali jsme si s Horníčkem (Michalem Horňákem): Tak za rok jsme tady my! Dělali jsme si srandu, ale ono to uteklo – a je to tady.“

Oslavy máte v paži, vždyť jste rekordman v počtu titulů. Ale nikdy jste se tím nechlubil…

„Nevím, přijde mi to normální. Vždycky jsme titul oslavili, ale pak začala nová sezona. Je to krásný úspěch, ale život tím nekončí, musíme se koukat dál.“

Nesplývají vám ty mistrovské sezony jedna s druhou. A třetí, čtvrtou…

„Když se s ostatními sejdeme, vždycky se dostaneme k oslavám a vybavíme si je. Tituly řadím na jednu rovinu, nemůžu říct, že by bylo lehčí získat je ve federální, nebo v české lize. Každá éra měla dobré fotbalisty. Samozřejmě nejlepší byl asi první titul: bylo mi sedmnáct, byl jsem vyjukanej kluk. Ani si nepamatuju, jestli jsem si sáhnul na pohár, možná jsem se k němu ani nedostal. Byl jsem v áčku sotva tři roky od chvíle, co jsem přišel do žáků. Byl to pro mě obrovský skok, neskutečný, koukal jsem na všechno vyjeveně, vyplašeně. Ale kluci se o mě postarali, bylo to dobrý. Srovnali mě. (usmívá se) Občas zahubovali, ale bylo to v normě. Pepa Chovanec, Jula Bielik, Honza Stejskal, Ivan Čabala… Byla tam spousta osobností. Bohužel dnes Spartě chybí.“

Přitom možná nechybělo moc, a nezakotvil jste ve čtrnácti na Letné, ale v Brně. Nebo ne?

„To jsem byl ještě malý. Ve hře byla i Bohemka a ještě někdo. Starali se o to hlavně rodiče, ale šlo to rychle. Děda i táta byli obrovští sparťani, já taky, psal jsem si jména hráčů ze základní sestavy do penálu… Sparťanská byla celá rodina, takže volba byla jasná. Ani jsem nikdy nepřemýšlel o tom, jak se má kariéra mohla vyvíjet, to jsou kdyby. Nemá to cenu.“

Když jste začal naskakovat do sestavy, střídal jste Františka Straku, který budí velké emoce. Jak na něho z té doby vzpomínáte? Je pořád stejný?

„Fanda se nezměnil, je pořád stejný. A to je dobře. Fantastický kluk, je s ním obrovská sranda. V autobuse všechny bavil, byl pohodový. A na hřišti důrazný stoper, přes kterého se těžko procházelo. Střídal jsem ho v posledním zápase na jaře 1987, kdy se loučil, na nějakých dvanáct patnáct minut. Nastupovat jsem začal, až když Fanda odešel. Byli tam ještě Honza Orgoník, Dan Drahokoupil, bojovali jsme o místo. Já jsem ho napevno získal poté, co Pepa Chovanec přestoupil do Eindhovenu.“

Zmínil jste federální ligu, neměla pro vás přece jen extra šmrnc třeba díky soubojům s bratislavským Slovanem?

„Liga tehdy asi byla přece jen zajímavější, i rivalita, návštěvy byly vyšší. Navíc dostat se do československého nároďáku pro mě byla čest. Mně se to povedlo v jedenadvaceti letech. I v ní byla jedna persona vedle druhé. Jáno Kocian, Hýravý, Pepa Chovanec, Skuhravý, Griga, Moravčík… Neskuteční plejeři. A obrovský zážitek být mezi nimi.“

Zažil jste dobu železné Sparty. Čím byla pro vás osobně charakteristická?

„Tenkrát z nás byla cítit síla, byli jsme sebevědomí. I když se nám v zápase nedařilo, vyhrávali jsme třeba 1:0 nebo 2:0. Věřili jsme si, nepřipouštěli jsme si, že bychom to nezvládli. To se stalo málokdy. Navíc – řeknu to blbě – v té době