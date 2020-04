TOP 100 ligových fotbalistů: profesor, super klenot i objev. A vítězem je... | iSport.cz

Mezi desítku nejlepších ligových hráčů patří Adam Hložek, Jan Bořil i Ondřej Kolář. Kdo se stal celkovým vítězem? • FOTO: koláž iSport.cz

POŘADÍ NA 25. - 1. MÍSTĚ | Počtvrté vyhlašuje exkluzivní společnost expertů Sport Magazínu nejlepšího ligového fotbalistu současnosti. V závěrečném čtvrtém dílu si projděte pořadí od pětadvacáté pozice až na úplný trůn. Kdo se stal vítězem ankety? Pátrání po vítězi se brzy oddělilo do dvou samostatných disciplín. V první šlo o to, kdo na vrcholu žebříčku rozbije silný blok slávistických hrdinů. Zbytek hráčů se rval o příslušnost k elitě, alespoň hlas jich obdrželo 126! Diskutujte o pořadí v nových diskuzích na iSport.cz. Jak na to? Více ZDE>>>