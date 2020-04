Proti nim hrát nechcete! 10 hráčů z české ligy, které je lepší mít v týmu | iSport.cz

Stoprocentní nasazení, agresivita, příkladný přístup a zápal až do poslední minuty. Není náhoda, že právě tyto atributy většinou mívají kapitáni svých týmů. Fanoušci je milují, protihráči se na souboje s nimi netěší. Vybrali jsme deset tvrďáků z FORTUNA:LIGY, které je lepší mít hned z několika důvodů na své straně. Patří tam tři cizinci, beci z obou pražských „S“ nebo „blázen“ z Karviné. Zařadili byste do výběru někoho jiného? Vyzkoušejte nové diskuze na iSport.cz! Jak se zaregistrovat? Více zde>>>

Costa Nhamoinesu (obránce, 34 let, Sparta)

Svalnaté tělo, válečnický výraz. Souboje s Costou nejsou pro slabé povahy. Dlouholetý sparťan má na důrazu a tvrdosti svou hru založenou. „Fotbal je pro mě o soubojích. Chodím do nich rád. A nemám problém ani přijmout. Na trénincích je to pro mě kolikrát těžké, protože vím, že se musím hlídat,“ nechal se slyšet rodák ze Zimbabwe. Každý duel je pro něj soukromou válkou. O lecčems vypovídá i prohlášení Bořka Dočkala, když po dlouhé absenci naskočil do prvního zápasu. „Jsem domluvený s Costou, že mě na tréninku otestuje naplno. Pokud to přežiju, už to bude dobré,“ usmál se kapitán Sparty. Šlo sice o slova vyřčená s nadsázkou, nicméně Costu dokonale vystihují.