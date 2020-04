Omladit, nebo mít třicátníky? Olomouc řeší, co dál se zkušeným triem | iSport.cz

Na konci června končí třem olomouckým hráčům se zajímavým životopisem smlouvy. Jde o brankáře Miloše Buchtu, záložníka Václava Pilaře a útočníka Martina Nešpora. Co se zkušenými třicátníky bude? „Záleží na situaci, necháváme to otevřené. V tuhle chvíli je předčasné to řešit,“ říká Ladislav Minář, sportovní manažer Hanáků. Expert iSport.cz Vlastimil Palička má však jasno: „Sigma vždy dobře pracovala s mladými, je schopna všechny tři nahradit z vlastních zdrojů.“

Miloš BUCHTA (39 let, brankář)

Bilance v této sezoně

soutěžní zápasy: 4 (360 minut)

inkasované góly: 6

čistá konta: 0

Průměrná známka Sportu: 5,33

Hodnota podle TransferMarktu: 5,4 milionu korun

Plusy: zkušenosti, postava, jeden na jednoho

Minusy: věk, rozehrávka, akceptace pozice třetího gólmana

Šance na prodloužení smlouvy v Olomouci: 5 %

Nejmenší naději na setrvání má podle našich informací téměř čtyřicetiletý gólman Buchta. Přestože díky klidu a zkušenostem by měl třeba celkům hrajícím o záchranu ještě co nabídnout (vzpomeňte na Petra Bolka, jak zvedl Karvinou) a on sám by rád překonal rekord nejstaršího ligového fotbalisty Jaromíra Blažka, Olomoučtí nemají v bráně personálně žádný problém.

Stačí se podívat na gólmanské statistiky z této ligové sezony: Michal Reichl (27) odchytal třináct zápasů, Aleš Mandous (27) osm a Buchta jen tři.

„Navíc nezapomínejme na velkou efektivitu při vlastní výchově brankářů,“ připomíná Palička šestnáctiletého Vítka, jenž nedávno přestoupil do Anglie, či Jakuba Markoviče působícího ve Slavii.

Na posun čekají i talentovaní mládežničtí reprezentanti Denis Gröger (21) s Jakubem Trefilem (19), takže Buchtovu budoucnost v Sigmě by zřejmě prodloužil jen případný odchod někoho z kvalitní dvojice Mandous-Reichl.