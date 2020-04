Posily Plzně, co se vyplatily: retrohráč ze sklípku i sparťanský psanec | iSport.cz

Projděte si výběr deseti posil Plzně, které se Viktorii opravdu vyplatily • FOTO: koláž iSport.cz Levně nakoupit, draze prodat – nebo aspoň vytěžit úplně do mrtě. To je recept na nakládání s posilami, který v Plzni spolehlivě funguje už dlouhá léta. Tady je deset nejlepších akvizic Viktorie podle iSport.cz, které v červenomodrém dresu už nepůsobí.

10. Martin Chrien záložník

Cena: neznámá

Bilance v Plzni: 4 zápasy/79 minut/0 gólů

Úspěchy: – Do Plzně přišel v osmnácti jako velký příslib z Ružomberku, ale fanoušci Viktorie prakticky neměli šanci ho zaznamenat, v jejím dresu sbíral Martin Chrien jen drobty. Hostoval v Českých Budějovicích a Brně, nicméně zásadní pro něj bylo EURO U21 2017 v Polsku, kde svými výkony v barvách Slovenska upoutal pozornost Benfiky Lisabon. Portugalský klub mu dal pětiletou smlouvu a zaplatil za něj pětadvacet milionů korun. „To se nedalo odmítnout,“ přiznal plzeňský boss Adolf Šádek. Martin Chrien se Plzni vyplatil • Foto fcviktoria.cz

9. Matúš Kozáčik brankář

Cena: volný hráč

Bilance v Plzni: 228 zápasů/20 259 minut/97 čistých kont

Úspěchy: 4x mistr ligy (2013, 2015, 2016 a 2018) Patří do úzké skupiny hráčů, kteří působili ve všech klubech české TOP 3. Po angažmá ve Slavii a Spartě si Matúš Kozáčik odskočil na dva roky na Kypr, odkud ho zpět do české ligy zlákala coby volného hráče Plzeň – a bylo to terno. Slovenský reprezentant se rychle zařadil mezi klíčové členy úspěšného týmu, vynikal zejména v klíčových duelech o titul a na evropské scéně. Tuto zimu plynule přešel do role trenéra brankářů Viktorie, cepuje tak své nástupce. Gólman Viktorie Plzeň Matúš Kozáčik • Foto Michal Beránek Sport

8. Marek Bakoš útočník

Cena: neznámá/volný hráč

Bilance v Plzni: 245 zápasů/14 270 minut/77 gólů

Úspěchy: 4x mistr ligy (2011, 2013, 2015 a 2018), vítěz Českého poháru (2010) A do třetice Slovák, u našich východních sousedů nakupuje Viktoria ráda a úspěšně. Ve své první plzeňské éře Marek Bakoš nastřílel spoustu důležitých gólů v domácí soutěži i na evropské scéně. V Plzni zanechal pracovitý a poctivý útočník tak hlubokou stopu, že se sem ještě po štaci v Liberci znovu vrátil – a byl z toho znovu titul a Liga mistrů. Loni v létě ukončil skvostnou hráčskou kariéru a stal se asistentem trenéra, nejprve Pavla Vrby, nyní Adriana Guľy. Marek Bakoš zanechal v Plzni hlubokou stopu • Foto Pavel Mazač (Sport)

7. František Rajtoral obránce

Cena: neznámá

Bilance v Plzni: 236 zápasů/18 327 minut/26 gólů

Úspěchy: 4x mistr ligy (2011, 2013, 2015 a 2016), vítěz Českého poháru (2010) V Baníku hrál spíš na křídle, ale Pavel Vrba z něj udělal beka podle svého gusta. Františkovi Rajtoralovi to vždy šlo dopředu lépe než dozadu, kolikrát vymotal i několik protihráčů a pak vyzval ke skórování nezištnou zpětnou přihrávkou. Z Plzně se příbramský rodák vydal na dvě zahraniční angažmá, ani jedno mu však štěstí nepřineslo. Německý Hannover na něj opci neuplatnil a v tureckém Gaziantepsporu bohužel spáchal v jedenatřiceti letech sebevraždu. Největší úspěchy zažil František Rajtoral v plzeňském dresu • Foto Michal Beránek (Sport)

6. Aleš Matějů obránce

Cena: 10 milionů korun

Bilance v Plzni: 51 zápasů/4191 minut/2 góly

Úspěchy: mistr ligy (2016) Podobný případ jako Martin Chrien, i když v červenomodrém dresu toho odehrál podstatně víc než Slovák. Nicméně opět jde o mladého fotbalistu, kterého se Viktorii povedlo parádně zpeněžit. Když za Aleše Matějů zaplatil nováček Premier League z Brightonu v roce 2017 přes sedmdesát milionů korun, znělo to až neuvěřitelně. „Nabídka z Anglie se nedala odmítnout,“ hlesl tehdy jedenadvacetiletý fotbalista. V Anglii se však neprosadil a nyní hraje italskou Serii A za Brescii. Aleš Matějů (vpravo) slaví gól Plzně s Milanem Petrželou • Foto Michal Beránek Sport

5. Daniel Kolář záložník

Cena: neznámá/volný hráč

Bilance v Plzni: 316 zápasů/24 450 minut/82 gólů

Úspěchy: 5x mistr ligy (2011, 2013, 2015, 2016 a 2018), vítěz Českého poháru (2010) Jeden z řady bývalých sparťanů, kteří dorazili do Štruncových sadů v rámci hromadného dealu v roce 2008, koho by tenkrát napadlo, co z toho bude, že… Daniel Kolář se pak do Plzně vrátil v roce 2017 společně s Pavlem Vrbou – a důležitými góly v zápasech s pražskými „S“ pomohl Viktorii k dalšímu titulu. „Domluvili jsme se ve vinném sklípku,“ culil se Vrba nad retroposilou. Daniel Kolář opět v dresu Plzně • Foto Jaroslav Legner / Sport

4. Václav Pilař záložník

Cena: 10 milionů korun/volný hráč

Bilance v Plzni: 87 zápasů/6415 minut/17 gólů

Úspěchy: 2x mistr ligy (2015, 2018) Když odcházel z Plzně do německého Wolfsburgu, byla to docela kovbojka. Václav Pilař totiž tehdy patřil Hradci Králové, v Plzni jen hostoval a na její názor nemínil brát zřetel. „Když se dozvěděli, že Václav podepsal, dali mu sporttester a řekli, ať jde běhat do lesa. Chovají se k němu jako prasata,“ prohlásil tehdy hráčův agent Jiří Stejskal. Čas však vše uhladil, šikovný křídelník se nakonec do Plzně z Německa vrátil a slavil další titul. Václav Pilař v plzeňském dresu • Foto Jaroslav Legner (Sport)

3. Pavel Horváth záložník

Cena: volný hráč

Bilance v Plzni: 228 zápasů/19 075 minut/43 gólů

Úspěchy: 4x mistr ligy (2011, 2013 a 2015), vítěz Českého poháru (2010) Nejlepší věci v životě jsou zdarma – a v případě Pavla Horvátha to platilo stoprocentně. Ze Sparty odcházel jako zpráskaný pes poté, co se ocitl v nemilosti fanoušků. Na schodech se tehdy potkal s Nejcem Pečnikem, který ho měl na Letné nahradit, ale Slovinec nakonec odehrál v rudém dresu jen šest zápasů... Odepisovaný Horváth naopak v Plzni chytil druhý dech a stal se lídrem nové síly a legendou. „Ten, co změnil tisíce životů,“ loučili se s ním příznivci Viktorie dojemně i vděčně. Pavel Horváth vedl Viktorii Plzeň jako kapitán v utkání Ligy mistrů proti AC Milán • Foto Pavel Mazáč Sport

2. Petr Jiráček záložník

Cena: neznámá

Bilance v Plzni: 115 zápasů/7664 minut/12 gólů

Úspěchy: mistr ligy (2011), vítěz Českého poháru (2010) Plzeň ho ze Sokolova získala až na druhý pokus – a nikoho asi tehdy nenapadlo, jak skvělý obchod zrovna udělala. Nenápadný fotbalista se postupně vypracoval v tahouny mistrovského týmu, platil za ně dokonce i v reprezentaci a jako první ze superúspěšného souboru Pavla Vrby vyrazil na zahraniční angažmá, Wolfsburg za něj zaplatil 120 milionů korun. „Nabídka z Německa byla konkrétní, jednání byla vedena velmi korektně, gentlemansky a obešla se bez větších zádrhelů a to i díky velmi serióznímu jednání hráčova agenta Dalibora Laciny,“ uvedl Adolf Šádek. Petr Jiráček z Plzně zamířil do bundesligy • Foto Barbora Reichová (Sport)