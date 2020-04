Fotbalový plán v Česku: tréninky jsou povoleny, ale zápasy dál v nejistotě | iSport.cz

Jedna zpráva dobrá, druhá zatím v mlze. Po úterním vystoupení vlády je jasné, že profesionální sport včetně fotbalu může od 20. dubna začít s tréninkem. Kdy ale bude možné odehrát první zápasy? To zatím není zcela jasné. Zdá se, že až kolem 8. června. Pro FORTUNA:LIGU to znamená, že stále existuje šance, jak sezonu do začátku srpna dohrát. Byť by to už bylo s odřenýma ušima. Teď jen záleží na tom, zda si takový scénář odhlasují i kluby.

Svrbí je nohy, to za prvé, a za druhé jsou v určité nepohodě. Mluví se o tom, že liga by se měla rozběhnout, jenže kvůli opatřením proti pandemii stále není jasné, kdy přesně to bude možné. Teď situace vypadá, že o něco později, než se původně plánovalo. Ideální scénář v této těžké době totiž zněl: do konce dubna začít s tréninkem (to půjde i s předstihem) a už v polovině května znovu rozeběhnout obě profesionální soutěže (to nevyjde).

Na tiskové konferenci po mimořádném zasedání vlády totiž zazněl termín o více než tři týdny pozdější. Pátá fáze uvolňování opatření proti pandemii koronaviru je kalendářně umístěna až na 8. červen. Pro ligu je to šibeniční, byť stále teoreticky reálný, termín. Liga včetně baráže by se totiž stihla odehrát přesně do začátku srpna. Tedy do data, které pro ukončení národních lig určila UEFA. Během srpna by se pak podle tohoto plánu měla odehrát všechna předkola nového ročníku evropských pohárů.

„Je reálné, že by se standardní zápasy do padesáti osob hrály od osmého června,“ přikývl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na připravený scénář. „Samozřejmě tam bude nějaká tolerance toho počtu osob vzhledem k trenérům a dalším, kteří jsou okolo týmů,“ připustil pak ale možné úpravy tohoto zatím orientačního usnesení. Záležet bude samozřejmě i na vývoji pandemie v zemi.

A taky na nadcházejících schůzkách, které jsou v dohledné době na programu. Ve čtvrtek má dojít k jednání zástupců LFA a šéfa Národní agentury pro sport Milana Hniličky. Téma? Možná i diskuze o tom, zda by v případě příznivého vývoje nemoci COVID-19 nešlo společnými silami s termínem 8. červen přece jen ještě pohnout tak, aby liga získala alespoň nějaký časový polštář.

Podle šéfa LFA Dušana Svobody se nicméně po včerejším jednání vlády nic nemění na snaze dokončit tuto sezonu na hřišti. „Rád bych tímto všem poděkoval za vstřícný postoj a podporu našemu záměru umožnit v této složité situaci profesionálním fotbalistům alespoň částečnou přípravu. Věříme, že to je rovněž první krok k možnosti dohrát stávající sezonu,“ řekl.

Od příštího pondělí tedy budou moci profesionální sportovci trénovat ve skupinách, ale třeba v druholigovém Hradci Králové, v Bohemians nebo v Olomouci už s tím pomalu začínají teď. Podobné plány má třeba i Sparta a Slavia.

„Tento postup jsme konzultovali mimo jiné i s Krajskou hygienickou stanicí,“ říká pro klubový web královéhradecký sportovní ředitel Jiří Sabou. Hráči pod dohledem kouče Zdeňka Frťaly, jeho asistenta a dvou brankářských koučů trénují po šesticích. Každá zhruba hodinu až hodinu a půl, pak je vystřídá další skupina.

„Cvičení jsou uzpůsobena tak, aby hráči vůbec nepřišli do kontaktu a byli od sebe vždy aspoň dva metry. Ráno si všichni doma povinně měří teplotu a na tréninky jezdí převlečení. Sprchují se také doma, zázemí stadionu nevyužíváme. K dispozici jsou dezinfekční prostředky, mezi tréninky dezinfikujeme všechny sportovní pomůcky i míče. Kdyby měl hráč jakoukoli pochybnost o svém zdravotním stavu, zůstal by doma a okamžitě se hlásí klubovému lékaři,“ říká Sabou.

Bohemians se zase v úterý v Uhříněvsi rozdělili na dvě party, první trénovala od devíti, druhá od jedenácti hodin, pilovaly se hlavně přihrávky. A podobný scénář plánují i na Spartě. Ta by ovšem mohla využít rozlehlého strahovského areálu, tedy osmi hřišť, kde se fotbalisté rozpustí v souladu s vládním nařízením. Mužstvo tedy nebude nutné rozdělovat během dne.

Ostatní kluby s prostorem bojují. I na Slavii. Úřadující mistr mezitím rozšířil individuální přípravu alespoň o cvičení s míčem ve dvojicích, současné uvolnění jej ale pustí v Edenu ke skupinovému pojetí.

Otázka ovšem je, jestli se kluby doberou zápasů. Termínová listina začínající 8. červnem je vzhledem k příští sezoně komplikovaná…

