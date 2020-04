Filip Kaša (26) a Miroslav Káčer do Plzně! Bere hráče z Žiliny | iSport.cz

Obránce Filip Kaša (vlevo) by měl posílit Plzeň • Profimedia.cz

Miroslav Káčer míří do Plzně • Profimedia.cz

Filip Kaša a Miroslav Káčer jsou blízko přestupu do Plzně • koláž iSport.cz

FORTUNA:LIGA stojí, nicméně Plzeň ne. Ta jede v zákulisí na plné obrátky – a už v předstihu si zajistila dvě posily na příští sezonu. Ze Žiliny do Viktorie přicházejí stoper Filip Kaša (26) a záložník Miroslav Káčer (24). „S oběma hráči jsme dohodnuti,“ potvrdil redakci iSport.cz zdroj blízký vedení klubu. Kaša s Káčerem by za Plzeň podle všeho mohli nastoupit ještě v tomto ročníku, pokud se rozběhne. Jak hodnotíte plzeňský tah? Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz >>>

Nejde o žádné překvapení, o zájmu Plzně o tyto dva bývalé hráče Žiliny už deník Sport v minulých týdnech informoval.

Věci nabraly spád poté, co na sklonku března poslal majitel Žiliny Jozef Antošík klub do likvidace a patnácti hráčům zrušil smlouvy. Patří mezi ně i šestadvacetiletý Kaša s o dva roky mladším Káčerem, tedy hráči, které ze společného působení dobře zná současný trenér Viktorie Adrian Guľa. Vše nyní směřuje k tomu, že se jejich vzájemná spolupráce od příští sezony obnoví.

„S oběma hráči jsme dohodnuti,“ potvrdil redakci iSport.cz zdroj blízký vedení klubu, který zatím informaci oficiálně neratifikoval.

Podle vyjádření manažerů obou hráčů jde nicméně pouze o formalitu, jejíž realizace je otázkou času. „Jednáme, jsme blízko dohodě,“ řekl David Nehoda ze společnosti Nehoda Sport, která zastupuje Kašu.

„Zatím to nebudu komentovat,“ odvětil Karol Kisel z agentury K2K Sports Entertainment Group, do jejíhož portfolia spadá Káčer. „Ale řešíme to intenzivně a zájem je veliký.“

Kaša s Káčerem jsou momentálně bez smlouvy, do Plzně by tedy přišli coby volní hráči bez odstupného. A za určitých okolností by dres Viktorie mohli obléci ještě v tomto ročníku – tedy pokud se znovu rozběhne.

„Profesionální hráči bez smlouvy mohou od 21. června 2020, kdy se v Česku otevírá přestupní okno, uzavřít s českým klubem novou profesionální smlouvu. A od momentu, kdy ji na asociaci zaregistrujeme, mohou za svůj nový klub nastupovat. A to i v tomto soutěžním ročníku 2019/20,“ vysvětlil Jan Pauly, generální sekretář Fotbalové asociace ČR, pro seznamzpravy.cz.

V Plzni už od zimy ze Žiliny hostuje záložník Iván Díaz, v soutěžním zápase za A-tým nicméně ještě dosud nenastoupil, jen za béčko ve třetí lize.

Západočeský klub trh s hráči, kterým končí smlouva, pečlivě monitoruje. V jeho hledáčku je proto například i levý bek Matěj Hybš z Liberce, se kterým se už sportovní vedení Plzně sešlo.