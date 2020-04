TOP 10 trenérů v lize: bodový premiant Vrba, v patách Trpišovský. A další? | iSport.cz

Měl pověst generačního trenérského talentu – a jeho čísla to potvrzovala. Vždyť se do nejlepší desítky dostal díky štacím ve Zlíně a Teplicích, které nemají ten nejlepší zvuk. Vzestup Vlastislava Marečka bohužel uťala rakovina, která jeho život ukončila už ve 41 letech. „Hluboce před ním smekám. V trenéřině mu vděčím za všechno,“ vzpomíná s úctou v hlase Pavel Hoftych, Marečkův asistent ve Zlíně a současný trenér Liberce. V dobrém o skromném muži mluvil v podstatě každý.

Svou trenérskou kariéru má mistr bonmotů pevně spjatou s dvěma kluby – Hradcem Králové a Libercem. Zatímco v prvním stačila ke spokojenosti záchrana, Slovan dovedl v sezoně 2001/02 společně s Josefem Csaplárem k historicky prvnímu titulu, za což byl zařazen do dvorany slávy. „Těší mě i to, že o tom, kdo tam bude uveden, spolurozhodovali mezi mnou, Víťou Lavičkou a Jardou Šilhavým také fanoušci. A dali tam mě,“ uvedl čtyřiasedmdesátiletý bard pyšně pro MF Dnes.

Když musel své místo ve Spartě v roce 1999 uvolnit Ivanu Haškovi, těžce to nesl, nicméně na Letnou se ještě dvakrát vrátil. Titul už z toho však ani jednou nebyl, v sezoně 2015/16 na něj nestačila ani 71,1% bodová úspěšnost. „Myslím, že kdyby dokázal víc ovládat emoce a eliminovat některé myšlenkové pochody a kdyby mu dal majitel větší možnost tým posílit nebo udržel pár hráčů, mohlo vzniknout ještě silnější mužstvo, které by nějakou dobu fungovalo,“ vzpomíná na něj tehdejší sportovní ředitel Jakub Otava.

7. Jaroslav Šilhavý (58 let)

54,5% úspěšnost

reprezentace Česka

266 zápasů

119 výher, 78 remíz, 69 porážek

435 bodů

Kladno

30 zápasů (6-9-15), 30,0% úspěšnost

Plzeň

9 zápasů (1-5-3), 29,6% úspěšnost

České Budějovice

50 zápasů (13-19-18), 38,7% úspěšnost

Liberec

84 zápasů (47-17-20), 62,7% úspěšnost

Jablonec

46 zápasů (23-15-8), 60,9% úspěšnost

Dukla

5 zápasů (1-1-3), 26,7% úspěšnost

Slavia

42 zápasů (28-12-2), 76,2% úspěšnost

S Vítězslavem Lavičkou ho pojí nejen tituly ve dvou různých českých klubech, ale i pověst (až moc) slušných trenérů, představitelů klidné síly. „Někteří lidé si myslí, že jsem moc hodný, ale to jsou dvě rozdílné věci. Demokratický ještě neznamená bez zásad,“ upozorňuje Jaroslav Šilhavý. Ze Slavie se přitom musel pakovat už půl roku poté, co zvedl mistrovský pohár nad hlavu – to byla i pro jeho ego velká rána. „Dodneška mě to mrzí. Tenkrát to hodně bolelo,“ přiznává s odstupem.