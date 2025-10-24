Předplatné

Neproměněné šance a zmatek v Rijece. Proč Sparta nezvládla netradiční dohrávku?

Video placeholder
Neproměněné šance a chaos v Rijece. Proč Sparta nezvládla netradiční dohrávku? • Zdroj: isport.cz
Jan Kuchta trefil tyč
Kaan Kairinen nastoupil do druhého poločasu
Sparťané na celkem třetí předzápasové rozcvičce
Anglický sudí Jones ukončil zápas po prvním poločase
Spartu provázel v Chorvatsku složitý terén, s nímž si při standardkách musel poradit i Veljko Birmančevič
Těžký terén v Rijece poznal i Veljko Birmančevič
Jaroslav Zelený při utkání v Rijece v rámci Konferenční ligy
Konferenční liga
PŘÍMO Z RIJEKY | Letenští fotbalisté nezvládli páteční dohrávku druhého poločasu Konferenční ligy a podlehli Rijece 0:1. „Výsledek je pro Spartu podle mě až ostudný,“ říká v Prvním dojmu z chorvatské Rijeky redaktor deníku Sport a webu iSport Jiří Fejgl.

  • Jaký vliv měl na oba týmy netradičně rozkouskovaný duel?
  • Co rozhodlo o výsledku utkání?
  • Jak působil Brian Priske na tiskové konferenci?

#TýmZVRPSkóreB
1Fiorentina22005:06
2AEK Larnaka22005:06
3Celje22005:16
4Samsunspor22004:06
5FC Lausanne22004:06
6Mainz22002:06
7Vallecano21104:24
8Raków21103:14
9Štrasburk21103:24
10Noah21102:14
11Jagiellonia21102:14
12AEK Atény21017:33
13Zrinjski21015:13
14Lech Poznań21015:33
15Sparta21014:23
16Crystal Palace21012:13
17Šachtar21014:43
18Varšava21012:23
19Rijeka21011:13
20Škendija21011:23
21AZ Alkmaar21011:43
22Lincoln21012:63
23KF Drita20202:22
24Häcken20202:22
25KuPS20201:12
26Omonia Nikósie20111:21
27Shelbourne20110:11
28Olomouc20111:31
29Universitatea Craiova20111:31
30Breidablik20110:31
31Slovan Bratislava20021:30
32Hamrun20020:20
33Shamrock20021:60
34Kyjev20020:50
35Rapid Vídeň20021:70
36Aberdeen20022:90
  • Osmifinále
  • Play-off

