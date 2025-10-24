Předplatné

Ústí v druhé lize vysoko přehrálo rezervu Baníku! České Budějovice zdolaly Prostějov

Fotbalisté českobudějovického Dynama se radují z branky
Zdroj: FB / SK Dynamo České Budějovice
Hned dva duely začaky v pátek program 14. kola Chance Národní Ligy. Rezerva ostravského Baníku padla 1:4 na půdě Ústí nad Labem. Fotbalisté Českých Budějovic v druhém duelu těsně doma přehráli Prostějov 1:0.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1274116:825
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1224617:2710
15Slovácko121566:138
16Dukla121568:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

