SESTŘIH: Leeds - West Ham 2:1. Mizérie Hammers pokračuje, hůř na tom je jen Krejčí s Wolves
Krize fotbalistů West Hamu se prohlubuje. V páteční předehrávce 9. kola anglické Premier League prohrál trávníku nováčka Leedsu 1:2 a zůstává předposlední. Na rychlé branky Brendena Aaronsona a Joea Rodona odpověděl příliš pozdě Mateus Fernandes. Hůře než tým Tomáše Součka, který odehrál 65 minut, na tom je jen Wolverhampton s Ladislavem Krejčím. Za Hammers odehrál plný počet minut další hráč se slávistickou minulostí El Hadji Malick Diouf.
Po neuznaném gólu Lucase Paquety v prvním poločase zkorigoval výsledek až v poslední minutě normální hrací doby portugalský záložník Mateus Fernandes, který předtím po uplynutí hodiny hry nahradil na trávníku kapitána české reprezentace.
West Ham čeká na výhru šest zápasů, za tu dobu vybojoval jediný bod. V tabulce je na tom hůř jen Wolverhampton, který má o dva body méně a v neděli bude hostit Burnley. Leeds vyhrál po třech zápasech a je před víkendem třináctý.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|8
|6
|1
|1
|15:3
|19
|2
Manchester City
|8
|5
|1
|2
|17:6
|16
|3
Liverpool
|8
|5
|0
|3
|14:11
|15
|4
Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|14:11
|15
|5
Chelsea
|8
|4
|2
|2
|16:9
|14
|6
Tottenham
|8
|4
|2
|2
|14:7
|14
|7
Sunderland
|8
|4
|2
|2
|9:6
|14
|8
Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|9
Manchester Utd.
|8
|4
|1
|3
|11:12
|13
|10
Brighton
|8
|3
|3
|2
|12:11
|12
|11
Aston Villa
|8
|3
|3
|2
|8:8
|12
|12
Everton
|8
|3
|2
|3
|9:9
|11
|13
Leeds
|9
|3
|2
|4
|9:14
|11
|14
Brentford
|8
|3
|1
|4
|11:12
|10
|15
Newcastle
|8
|2
|3
|3
|7:7
|9
|16
Fulham
|8
|2
|2
|4
|8:12
|8
|17
Burnley
|8
|2
|1
|5
|9:15
|7
|18
Nottingham Forest
|8
|1
|2
|5
|5:15
|5
|19
West Ham
|9
|1
|1
|7
|7:20
|4
|20
Wolves
|8
|0
|2
|6
|5:16
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup