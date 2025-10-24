Předplatné

SESTŘIH: Leeds - West Ham 2:1. Mizérie Hammers pokračuje, hůř na tom je jen Krejčí s Wolves

iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Krize fotbalistů West Hamu se prohlubuje. V páteční předehrávce 9. kola anglické Premier League prohrál trávníku nováčka Leedsu 1:2 a zůstává předposlední. Na rychlé branky Brendena Aaronsona a Joea Rodona odpověděl příliš pozdě Mateus Fernandes. Hůře než tým Tomáše Součka, který odehrál 65 minut, na tom je jen Wolverhampton s Ladislavem Krejčím. Za Hammers odehrál plný počet minut další hráč se slávistickou minulostí El Hadji Malick Diouf.

Po neuznaném gólu Lucase Paquety v prvním poločase zkorigoval výsledek až v poslední minutě normální hrací doby portugalský záložník Mateus Fernandes, který předtím po uplynutí hodiny hry nahradil na trávníku kapitána české reprezentace.

West Ham čeká na výhru šest zápasů, za tu dobu vybojoval jediný bod. V tabulce je na tom hůř jen Wolverhampton, který má o dva body méně a v neděli bude hostit Burnley. Leeds vyhrál po třech zápasech a je před víkendem třináctý.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal861115:319
2Manchester City851217:616
3Liverpool850314:1115
4Bournemouth843114:1115
5Chelsea842216:914
6Tottenham842214:714
7Sunderland84229:614
8Crystal Palace834112:813
9Manchester Utd.841311:1213
10Brighton833212:1112
11Aston Villa83328:812
12Everton83239:911
13Leeds93249:1411
14Brentford831411:1210
15Newcastle82337:79
16Fulham82248:128
17Burnley82159:157
18Nottingham Forest81255:155
19West Ham91177:204
20Wolves80265:162
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

