Vydra předvedl akci jako z plážového fotbalu: Ve čtvrtek se vůbec nemělo hrát
PŘÍMO Z RIJEKY | Ve čtvrtek si zahrál vodní pólo, v pátek část fotbalového poločasu. Ani záložník Patrik Vydra však nepomohl Spartě přemoci v roli favorita domácí Rijeku. Druhý zápas Konferenční ligy dopadl pro Pražany zle, padli 0:1.
Jaká to byla dvojdenka?
„Nepříjemná zkušenost, ale co se dá dělat. Včera se nedalo hrát, dneska to bohužel dopadlo, jak dopadlo. Nejsem z toho nadšený, ale musíme se z toho poučit a připravit se na Bohemku.“
Trenér Brian Priske řekl, že ve čtvrtek se hrálo vodní pólo. Asi souhlasíte.
„Nic příjemnýho. Musíte se dvakrát rozcvičit, zůstat koncentrovaný, převléct se do suchého, pak zase zmoknete. Ale pro oba to bylo stejné. Můj osobní názor je, že se ve čtvrtek vůbec nemělo hrát.“
Co jste mohli předvádět na takovém terénu?
„Míč nejezdil, zastavovalo se to na hodně místech. Takže si myslím, že se tomu vůbec nedalo říkat fotbal.“
Vy jste si nadkopával míč jako na plážovém fotbalu. Byla to cesta?
„Nevěděli jsme, že to bude takhle podmáčené, říkali nám, že míč normálně jezdí, bohužel to tak nebylo. Museli jsme hrát jednoduše za obranu, třeba Birma díky tomu běžel sám, ale zastavilo se mu to. Proto jsem to zkoušel, kdybych si ho dal po zemi, zastaví se metr přede mnou. Přišlo mi to jako řešení.“
Co vás zlomilo v pátek?
„Bylo to o jednom polevení, které soupeř potrestal. To se nám nesmí stávat, už se to nesmí opakovat.“
Dvě utkání jste nedali gól. Jde o varování?
„Ofenziva nás teď trochu trápí, do defenzivy se také musíme zlepšit. Věřím, že to s Bohemkou prolomíme.“