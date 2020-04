Coufal o Schillerové: Nemá co mluvit o morálce. Navrhl kompromis k lize | iSport.cz

Po zatrhnutí týmových tréninků si bek Slavie Vladimír Coufal udržoval fyzičku v přírodě okolo Brandýsa nad Labem, ale i vyhlášenému muži na pilování lajny lezlo běhání na mozek a těší se na společné tréninky. I jeho nadzvedl ze židle výrok ministryně financí Aleny Schillerové, že by fotbalisté neměli žádat o pomoc od státu. „Pouští se do něčeho, čemu absolutně nerozumí,“ řekl Petrovi Svěcenému v TIKI TAKA v karanténě na O2 TV Sport. Jak jedna ze sešívaných opor vidí svou pozici v kabině a jaká ho lákají zahraniční angažmá?

I ve fotbale je vidět světlo na konci koronavirového tunelu. Od pondělí mohou profesionální fotbalisté společně trénovat a vláda stanovila i datum 8. června, od kdy by se mohly začít dohrávat ligové soutěže. Ministryně financí Alena Schillerová ale prohlásila, že by fotbalisté neměli žádat o podporu pro OSVČ, protože je to nemorální.

„Paní Schillerová se pouští do něčeho, čemu absolutně nerozumí. Vůbec netuší, jaké jsou ve fotbale poměry. Jednou se podívá na zprávy, vidí tam Cristiana Ronalda s Messim a myslí si, že si tak žijí všichni v české lize. Totální nesmysl, co řekla. A útočit na morálku? To podle mého bylo totálně přes čáru. Nechci se obouvat do ministryně, ale nevím, jestli ona má právo říkat něco o morálce,“ rozčílil se ve streamu s Petrem Svěceným Vladimír Coufal.

„Ve druhé lize kluci berou deset dvanáct tisíc. Taky jsem hrál druhou ligu a vím, co jsem bral. V některých klubech třeba měsíc výplata nepřijde a ti kluci musí platit hypotéky a to všechno. A ti kluci nejezdí ve Ferrari, jak si paní Schillerová asi myslí. Ještě za ty peníze, které odvádíme na sociálním pojištění, daních a DPH, tak máme stejné právo jako ostatní,“ argumentuje Coufal.

Slavia platy nesnížila a tak její opora z kraje obrany původně ani neuvažovala, že by o 25 tisíc žádala. Začal o tom přemýšlet až shlédnutí vládní tiskovky s tím, že by částku věnoval na dobročinné účely.

Se začátkem příštího týdne začne období, kdy fotbalisté začnou moct trénovat společně, byť jen v malých skupinách, bez soubojů a s dodržováním bezpečných rozestupů.

„Čekáme rozdělení do skupin, co nám pošle Standa Vlček, a začneme pomalu trénovat. Těšíme se, že se navzájem uvidíme a trošku si popovídáme, i když na sebe budeme křičet ze dvou metrů. Kondičáci posílají individuální plány na posilování a běhání. Je to dlouhá doba a když na to někdo kašlal, bude to vidět. Každý ví, o co hrajeme a záleží na něm, jak to bude plnit. Podle toho bude nebo nebude hrát,“ uvědomuje si.

Sám prý oběhal všechno. Během zákazu společných tréninků vybíhal na přírodní okruhy v okolí Brandýsa nad Labem. V poslední dávce si šel zakopat se spoluhráčem Lukášem Masopustem.

„Moc se toho vymýšlet nedá, navíc nemůžete do kontaktu. Nikdy to nebylo úplně dobré a teď je to stejné,“ usmál se u otázky, jak ho po tak dlouhé době poslouchá míč. „Tři a půl týdne jsme běhali po lese, což je na palici. Nebaví vás to, ale musíte to dělat. Třetí týden už to bylo na hlavu, po pěti minutách jsem chtěl zastavit a hlava už to fakt nebrala. Nevěděli jsme, jaká bude situace, mohli jsme tři týdny běhat a pak by nám řekli, že se liga ruší a dali by nám termín do začátku přípravy,“ vzpomíná.

Teď už vzhlíží k ligovému restartu, který by podle vládního plánu rozvolňování protikoronavirových opatření mohl přijít 8. června. Byť bez diváků.

„Nemám radost, že se bude hrát bez diváků, bude to nijaké. Už jsme to tenhle rok zažili s Libercem a nebylo to nic příjemného. Zaráží mě, že stejný den otevřou nákupní centra, tam se může vystřídat deset patnáct tisíc lidí denně,“ prohlásil a přišel s návrhem, který by fanoušky mohl aspoň částečně uspokojit.

„Je to na delší úvahu, ale třeba by každý mohl jít na jeden zápas, zaplnila by se třeba třetina kapacity. Když bude sedět člověk a ob tři sedadla další, mohlo by to být v pohodě. I kdyby tam mělo být 2000 lidí, tak je to lepší než nic,“ zamyslel se, ale zároveň si uvědomil, že od nápadu k realizaci je daleko.

Sen o Anglii i Německu

Manažeři zároveň řeší, jak sezonu dohrát nebo omezit. Španělský svaz už vyhlásil, že v případě nemožnosti dohrát soutěž by do Evropy vyslal nejlepší týmy podle aktuální tabulky. Coufalovi by to jako hráči vedoucí Slavie rozhodně nevadilo, i když …

„Už mě unavují řeči o tom, že máme strach a chceme ligu ukončit. Podle aktuální tabulky by to bylo nejspravedlivější. Nedokážu si představit mančaft, který by s něčím takovým počítal a šetřil se na nadstavbu… Neříkám, že by se musel vyhlásit mistr, ale nasazení do poháru podle aktuálního ročníku by bylo nejrozumnější.“

A pak? Po odchodu opor Škody, Součka nebo Hušbauera patří 27letý bek mezi klíčové postavy klubu a možná je se zahraničním angažmá řada i na něm.

„Měl bych pomáhat novým klukům. Když přijde nabídka, bude přemýšlet Slavia i já, ale jsem ve Slavii spokojený a chci pomoct klubu v té pozici, v jaké jsem. Do něčeho jsem dozrál a snažím se věci ovlivnit a pomoct mladším, aby mě někdo nahradil, jestli někdy ve Slavii skončím. Je to takový koloběh. Ale pořád se koukám směrem na západ, kultura fotbalu tam je jiná, i život. Bylo by pro mě super poznat jinou kulturu i řeč. Otázka je, jestli si mě někdo na aktuálním trhu vybere. Odmala je sen Anglie. A bundesliga by byla taky na zvážení, je to jízda, blízko na dojezd, styl fotbalu, který by mi mohl sedět. Hrozně bych si to chtěl vyzkoušet,“ přiznal Vladimír Coufal.