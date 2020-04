Rosický chystá další fázi omlazování Sparty. Kdo nahradí Kangu a spol.? | iSport.cz

Adam Karabec převzal cenu pro nejlepšího mladšího dorostence od Adama Hložka. Stejně jako on by se chtěl prosadit v áčku Sparty... • FAČR

Chceme sázet na mladé hráče. To je mantra, kterou se Tomáš Rosický zaklíná od chvíle, kdy vstoupil do úřadu sportovního ředitele Sparty. Ani s ohledem na bídně rozjetou sezonu se z téhle strategie uhýbat nebude. Už v létě podle všeho nastane její další fáze. V klubu totiž skončí trio Guélor Kanga, Georges Mandjeck a Semih Kaya. Vzniklé mezery zaplní mladíci rozesetí po celé republice. Podle informací deníku Sport by minimálně dva z nich měli natrvalo zakotvit v prvním týmu. V placené části článku najdete detaily jejich zapojení i rozhovor s trenérem Davidem Holoubkem, který talenty z mládežnických let dobře zná.