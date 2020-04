Šéf druhé ligy: Reakce Schillerové si vážím. Hráči si půjčují od rodin | iSport.cz

Přijímáte jako důležitý zástupce fotbalového hnutí omluvu od ministryně financí Aleny Schillerové?

„Ono to není o tom, abych já přijímal nějakou omluvu, ale samozřejmě vyjádření paní ministryně beru. Vážím si této reakce. Je vždycky důležité, když má někdo sebereflexi. Zároveň je zásadní to, co z toho vyplývá – že jsme se poučili. Pohled na profesionální sportovce nemusí být jen skrze stamiliony a luxusního života, ale navzájem jsme si sdělili, že profesionální sportovec je u nás člověk, který nemá stotisícové příjmy, ale je to běžný občan jako všichni ostatní.“

Myslíte si, že debata a reakce, které po prvním vyjádření paní ministryně přišly, upravily názor veřejnosti na profesionální fotbalisty? Že už si teď lidé nemyslí, že si žijí nad poměry?

„Pokud k tomu tato debata přispěla, je to jen dobře. Věřím, že ano, že to přispělo i k osvětě směrem k veřejnosti. Nás teď čeká spoustu dalších těžkých úkolů, protože fotbal teď stejně jako mnoho dalších odvětví nezažívá úplně jednoduché období."

Potěšilo vás, že například slávistický obránce Vladimír Coufal nebo brankář Tomáš Koubek z Augsburgu hráče podpořili a vyzvali je, aby se o příspěvek nebáli zažádat?

„Určitě. Ukázalo se, že fotbalové hnutí je jednotné. Vždycky takové bylo, je a věřím, že i nadále bude. Jak jsem už říkal ve své reakci na první slova paní ministryně, volala mi spousta lidí a já jsem člověk, který je zodpovědný za druhou ligu, proto jsem cítil povinnost takhle vystoupit. Jsem rád, že se fotbalisté sjednotili. Řekli jsme si, že hráči o příspěvek budou žádat, a také už žádali. A co mám informace, potvrzuji slova paní ministryně, že některým se už na účtu ty prostředky objevily.“

Máte informace o tom, že by se někteří hráči dostali kvůli této krizi do existenčních problémů?

„Jak už jsem říkal, ta ‚Pětadvacítka‘ hráče nespasí, protože jim příjmy znatelně poklesly. Spousta z nich mi volala, komunikujeme s nimi stejně jako kolegové z ostatních druholigových klubů. Vím, že někteří se obracejí na své rodinné příslušníky a známé s prosbou o pomoc, ale myslím, že takhle to mají teď skoro všichni živnostníci, kterým vypadly příjmy. Proto jsem rád, že příspěvek od státu v podobě ‚Pětadvacítky‘ je opravdu pomocí, hráčům to usnadní tyto nelehké okamžiky překonat.“