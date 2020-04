Schillerová vs. fotbalisté: Můj malý faul, uznává. Co obavy hráčů z kontrol? | iSport.cz

„Fotbalisté, no... To už jsem taky dostala pár mailů… Nechám to na těch fotbalistech a na jejich morálním přístupu, jestli si chtějí přijít říct o 25. Myslím si, že by neměli. Ale je tam pojistka v tom zákoně. Já jí nechci vyhrožovat, protože to nebude účelem, aby finančáci příští rok, rozhodně budou mít jiné starosti než se po podání přiznání v roce 2021 na dani z příjmu vrhnout na prověřování desetitisíců živnostníků, to určitě dělat nebudou, protože celá řada těch lidí je v problémech a my nechceme prostě je po roce začít buzerovat. Ale jestli se tam objeví nějaký fotbalista, a nechci, to může být i někdo jiný, někdo, kdo si o tu 25 řekl a pak to z toho přiznání nevypadne, že by prostě byl nějak postižen, tak tam ty nástroje jsou, jsou tam prostě.“ Pozn.: jedná se o oficiální citaci stenografického záznamu