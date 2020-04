Zázračné zotavení šikuly Maška. Chce vlétnout do ligy, pauza dala naději | iSport.cz

Byl 26. říjen 2019. Záložník Dominik Mašek vydržel v barvách Zlína v zápase proti Příbrami na hřišti sedmadvacet minut, pak si vyslechl krutou diagnózu: přetržený zkřížený vaz v koleni. Normálně by měl po sezoně, jenže pauza způsobená koronavirovou pandemií mu dává naději, že si v přerušeném ligovém ročníku ještě zahraje. „Je trochu blbý to tak říct, ale současná situace mi spíš nahrála,“ přiznává Mašek. V Mladé Boleslavi, kam se vrátil z hostování, při nynějších omezených možnostech naplno trénuje.

Je to skoro zázrak, na druhou stranu Dominik Mašek se ze zranění dokázal vždy brzy vylízat. „Musím to zaklepat a říct, že se moje tělo vždy rychle hojilo. Teď to bylo stejné,“ vypráví Sportu čtyřiadvacetiletý záložník, když mluví o svém návratu po těžkém zranění kolena.

Přesně půlroku poté, co si v něm přetrhl přední zkřížený vaz, a pět měsíců po operaci už lítá se spoluhráči z Mladé Boleslavi po hřišti. „Léčba probíhá výborně. Koleno drží, jsem velmi spokojený, jak to jde,“ pochvaluje si Mašek.

Týmy se mohou nyní připravovat jen omezeně – bez kontaktů a v menších skupinách. Zatímco trenérům tato nařízení komplikují plány a prakticky všichni hráči by si nejraději zahráli plnohodnotný fotbal, Maškovi současný stav docela vyhovuje. Postupně zvyšuje zátěž, nemusí se bát soubojů. „Absolvuji všechno. Silové věci, rychlostní cvičení, práce s míče, kombinace, střelba – všechno zvládám,“ lebedí si příbramský rodák.

„S klukama jsem si dělal i trochu srandu, že mi to ve finále pomohlo. Moc jsem nezameškal a tím, jak se teď trénuje, můžu dohnat manko, které jsem měl. Je trochu blbý to tak říct, ale současná situace mi spíš nahrála,“ přitakává Mašek.

Rychlé kurýrování v něm silně rozdmýchává naději, že si v přerušené sezoně ještě zahraje. Vidina červnového návratu do zápasů ho motivuje. „Jednoznačně v to doufám. Ještě je dost času. Kdyby se mělo začít okolo 8. června, myslím, že budu připravený. Když to tak bude, věřím, že nějaké zápasy stihnu. Uvidíme, jak na tom budu s formou a po fotbalové stránce, ale myslím si, že bych se do toho měl dostat a ještě v téhle sezoně nastoupit,“ doufá kreativní záložník.

Za hranu ale nepůjde. „Riziko je vždy, když je to po tak krátké době. Jsem pět měsíců po operaci a dělám prakticky všechno. Cítím, že je to dobré. Kdybych ale kdykoliv cítil nějaký problém, tak je samozřejmě lepší počkat a nohu posílit,“ kýve hlavou Mašek.

Coby teenager platil za velký talent, českou ligu okusil už v necelých šestnácti letech. Pak se vydal na zkušenou do Hamburku, odkud zamířil do Nizozemska a poté se vrátil do Česka. Mladá Boleslav ho získala loni v lednu z Bohemians. Ve středočeském klubu se ale minulé jaro moc neprosadil, a tak odešel hostovat do Zlína, kde na podzim vcelku pravidelně nastupoval. Než se zranil.

„Byla to samozřejmě rána. Šel jsem na hostování do Zlína, abych měl nějakou herní praxi, abych hrál, a to se dařilo. Tohle mě zbrzdilo, ale nedá se nic dělat, zranění k fotbalu patří, nebudu se na to vymlouvat,“ praví smířlivě. Hostování mu tím skončilo a vrátil se do klubu z města škodovek. „Teď už je zranění skoro za mnou, takže se soustředím na to, co bude. Chci se prosadit v Boleslavi,“ říká odhodlaně Mašek.