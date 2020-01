Největší české talenty dnes: věčný host, zlaté dítě i moderní stoper | iSport.cz

Už osm let vyhlašuje deník Sport ve spolupráci s odborníky na mládežnický fotbal český talent roku, který vychází z žebříčku TOP50 nejlepších mladých hráčů. V předešlých letech ocenění získali velmi zajímaví fotbalisté. Kam nadaní borci ve svých kariérách zatím došli? Co je brzdí, případně posouvá výš? Kde hrají v současnosti? Podívejte se na přehled šampionů minulých let.

Věčný host. V Chelsea odehrál pouze čtyři soutěžní starty. Mimo jiné památný duel s Liverpoolem, kdy Reds ztratili mistrovský titul. Dvakrát postoupil z Championship do Premier League (Middlesbrough 2016 a Fulham 2018), ale ani v jednom z týmů si ji bohužel nezahrál. V druholigovém Bristolu nejdříve hostoval, v létě jej Chelsea po devíti letech defi nitivně prodala. Patří do širšího kádru české reprezentace, která se probila na EURO 2020.

Zlaté dítě českého fotbalu, eso příbramské mládežnické líhně. Václav Černý brzy zamířil do Nizozemska, kde rostl pod dohledem odborníků v proslulé akademie Ajaxu. Už v sedmnácti o sobě dával vědět v dospělém fotbale, vše běželo jako po drátkách. Jenže přišlo těžké zranění a šikovný křídelník svou kariéru zasekl, momentálně se pokouší nastartovat v Utrechtu. "Mrzí mě, jak to se mnou dopadlo," přiznává v rozhovoru pro Sport.

Ačkoli vyhrával dorostenecké ankety o největší talent v tuzemsku, historicky nejmladší hráč české ligy se v německé konkurenci neprosadil. Jako pokus o záchranu zahraniční kariéry zvolil přesun do nizozemského Cambuuru, ale nakonec stejně zamířil zpátky domů. Šanci pro úplný restart dostal v létě 2016 ve vršovickém Ďolíčku. Odtud jej vykoupila Mladá Boleslav, ze které si v létě 2019 odskočil na hostování do Zlína. Nyní se zotavuje z vážného zranění (přetržené vazy v koleni).

2017: Martin GRAICIAR

20 let, útočník

Liberec > Fiorentina > Sparta

V Plzni, kde prošel mládežnickými akademiemi, šanci v dospělém fotbalu nedostal. Později v libereckém dresu vlétl do ligy a okamžitě se stal jedním z nejzajímavějších mladíků v soutěži. Trvalo chvíli a skočila po něm italská Fiorentina, která za něho nabídla 40 milionů korun. Jenže ve Florencii reprezentant do 21 let narazil. Nestřílel góly, nehrál a postupně začal pokukovat o změně. V létě přišel jako last minute posila do pražské Sparty, která jej získala na roční hostování s opcí. Ani na Letné, i kvůli zdravotním potížím, nepatří do základní sestavy.