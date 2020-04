Weber: Zajíc do Baníku? Všichni jsou šťastní. A nedělejme ze sebe bábovky | iSport.cz

Byla to otočka, která se nečekala. Bralo se za hotovou věc, že útočník Tomáš Zajíc odejde po sezoně po vypršení smlouvy ve Slovácku do Mladé Boleslavi. Jenže nakonec se upsal Baníku Ostrava. „Někde jsem četl, že udělal šťastným svého agenta, což je pro něj asi důležité,“ reaguje boleslavský trenér Jozef Weber. V rozhovoru pro iSport Premium mluví také o tom, jak jsou Středočeši natěšení na restart FORTUNA:LIGY, nebo že se mu nelíbí, kdyby se mohlo pětkrát střídat.

Nespekuluje, nevymlouvá se. To není jeho styl. Boleslavský trenér Jozef Weber se nebojí říct věci na rovinu. Že se nemůže plnohodnotně trénovat? Nevadí. „Já si svůj prostor našel,“ říká devětačtyřicetiletý kouč. Anglické týdny by podle něj české týmy měly zvládnout a diví se, když někteří trenéři nebo hráči nechtějí v soutěži pokračovat.

Útočník Tomáš Zajíc měl po sezoně přijít do Mladé Boleslavi, byli jste domluvení. Co se stalo, že nakonec zamíří ze Slovácka do Baníku Ostrava?

„Četl jsem to. Je to realita, hráč se tak rozhodl. Někde jsem četl, že udělal šťastným svého agenta, což je pro něj asi důležité. Také jsem někde viděl napsáno, že my jsme nešťastní. Nejsme. Takže všichni jsou šťastní, dobře to dopadlo a my jedeme dál.“

Budete na to nějak reagovat? Z hostování v Kayserisporu se vám má po sezoně vrátit Muris Mešanovič. Byla by to velká pomoc?

„Byla. Navíc trh se trochu uvolňuje. Myslím, že i jiní hráči budou volní. Nám se také v posledním zápase dařilo, Klíma s Ladrou vypadali dobře. Chceme do hry dostat ještě Wágnera, v tomhle ohledu je to v pořádku. Teď věřím, že se liga rozběhne a že budeme mít možnost zjistit, na jakých místech se budeme muset v létě posílit.“

Na začátku jara jste měli problém dát gól, na mužstvu se viditelně projevily zimní odchody Nikolaje Komličenka, Murise Mešanoviče, Pavla Buchy a zranění Marka Matějovského. Cítil jste, že se sebedůvěra týmu zase vrací? Poslední utkání před pauzou jste na Baníku vyhráli.

„Cítil jsem to. Jaro jsme nezačali dobře, prohráli jsme v Budějovicích, pak ale přišla v lize řada tří utkání bez prohry, zakončili jsme ji výhrou na Baníku po velice dobrém výkonu. V Ostravě jsme se vrátili k našemu fotbalu, měl jsem z toho velkou radost. Mezitím jsme prohráli v poháru v Plzni, ale druhá půle byla z mého pohledu velice kvalitní, splňovala určité parametry. Navíc jsme tam vstřelili dvě branky, což se v Plzni moc týmům nepovede. Šlo to nahoru.“