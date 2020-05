Rosický: Hložek má na cizinu čas, buďme trpěliví. Kádr Sparty se obmění | iSport.cz

Fotbalová Sparta neprožívá vydařenou sezonu. V době, kdy je FORTUNA:LIGA přerušena kvůli COVID-19, jí patří až deváté místo. Na Letné ale neřeší jen to, jak nejlépe ročník dohrát, ale i co s budoucností. Sportovní ředitel Tomáš Rosický v rozhovoru pro O2 TV Sport a O2 TV Fotbal promluvil o obměně, která kádr čeká, ale vyjádřil se i k tématu odchodu Adama Hložka a také Guélora Kangy, jemuž končí smlouva.

Před startem jarní části sezony ve Spartě doufali minimálně v boj o třetí, spíše druhé místo. Aktuálně jsou ale Letenští devátí a zisk místa zajišťujícího účast v některém z evropských pohárů se komplikuje.

Nejkratší cesta do Evropy tak vede skrz MOL Cup. „Je pro nás velkým cílem, celý ho vyhrát. Pokud se začne hrát liga, potřebujeme vyhrávat i tam. Deváté místo je nedůstojné,“ uvědomuje si sportovní ředitel Tomáš Rosický, který bude dnes hostem Petra Svěceného v pořadu Liga mistrů Exclusive, který startuje na stanicích O2 TV Sport a O2 TV Fotbal ve 21 hodin.

Jak dohrát sezonu, aby skončila alespoň relativním úspěchem, je jedna věc. Sparta ale řeší i složení mužstva. „Smluv, které končí, máme více. Kádr se obmění, to je jasné,“ uvedl Rosický.

S tím souvisí i očekávaný konec smlouvy Guélora Kangy. „Doufám, že se začne hrát a on za Spartu ještě nastoupí. Na jaře jsme odehráli pět zápasů, on byl třikrát v základní sestavě. I v derby se Slavií byl v plánech kouče Václava Kotala, ale nakonec to bylo jinak. Je teď těžké říct, že na sto procent odejde, do toho se nechci pouštět,“ byl tajemný sportovní ředitel Sparty.

Otázkou zůstává také to, zda v týmu bude pokračovat talentovaný Adam Hložek, nebo zda zamíří na nějakou zahraniční štaci. „Podle mého je brzy, aby někam chodil. Buďme trpěliví, nechme ho dospět, dorůst. Je mu sedmnáct, když bude nadále růst, zahraniční angažmá ho nemine. Pokud by se něco přihodilo, což ale neočekávám, tak to na něj bude brzo,“ myslí si Rosický.

Titulní strana, deník Sport, středa 6. května • Foto Sport