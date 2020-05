Z pralesa ke hvězdám! Čtyři fotbalisté, kteří se vykopali až do první ligy | iSport.cz

Čas od času se stane, že na nejvyšší fotbalové scéně zazáří hráč, který se dlouho protloukal nižšími soutěžemi. A nakonec i třeba v pozdějším věku zažije super kariéru. Jedním z takových případů může být dobře známá story Jana Kollera, kterého si v jeho jednadvaceti letech vytáhla Sparta z divizního Milevska. Pojďme se podívat na další čtyři takové fotbalisty.

Roman Potočný Klikatou cestu do profesionálního fotbalu má za sebou Roman Potočný. Rodák z Roudnice nad Labem sice nakoukl do ligy v dresu Bohemians a profi fotbal si zahrál i v Opavě nebo Táborsku. Pak se jeho kariéra ale sesunula do divizních Brozan, kde se kromě fotbalu musel věnovat i civilnímu zaměstnání. V Brozanech se po trénincích oháněl krumpáčem ve stavební firmě majitele klubu. Před svou první pořádnou štací v Teplicích ještě pracoval v Praze v obchodě se sportovním zbožím. Do Teplic si tehdy téměř 24letého Potočného vytáhl trenér Ščasný a nespálil se. Šikovný útočník se na Stínadlech chytil, přestože předtím v Brozanech kouzlil s míčem na trénincích pouze třikrát týdně, což je není moc. Dnes 190 cm vysoký forvard kope za ostravský Baník, kam zamířil v zimě z Liberce.

František Dřížďal Pozoruhodný příběh má za sebou bývalý obránce František Dřížďal. S fotbalem začínal v Horním Slavkově, třetí ligu okusil v Karlových Varech, zkusil to v nižší německé soutěži a pak zakotvil v druholigovém Sokolově. Nic nenasvědčovalo velké kariéře, Dřížďal se spolu s fotbalem věnoval povolání kuchaře. V roce 2007, v jeho 28 letech, si ho pak nečekaně vytáhla Slavia a hráč, který do té doby neměl na kontě jediný ligový start, bojoval s Pražany o Ligu mistrů. Tehdejší kouč Jarolím mu prý dával jednoduché pokyny ve stylu: nahraj a běž, proto si Dřížďal vysloužil přezdívku Forrest Gump. V obraně sešívaných se zabydlel na stálo a po svém konci ve Slavii ještě odkopal přes dvacítku ligových duelů v Brně.