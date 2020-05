Plzeň hlásí posily! Přichází duo ze Žiliny, smlouvu má na tři roky | iSport.cz

Miroslav Káčer míří do Plzně • fcviktoria.cz

Oba hráči na konci března dostali výpověď v Žilině, která je kvůli koronavirové krizi v likvidaci. Existuje teoretická možnost, že by za Plzeň mohli nastoupit ještě v této sezoně, pokud se znovu rozehraje, je to však nepravděpodobné.

Káčera i Kašu v minulosti vedl v Žilině současný plzeňský trenér Adrián Guľa a v sezoně 2016/17 společně slavili mistrovský titul. „Zareagovali jsme na situaci, která nastala v Žilině. Jsem rád, že můžeme v našem kádru přivítat hned dva nesmírně kvalitní fotbalisty. Jak Miro Káčer, tak Filip Kaša patřili k oporám týmu a velmi dobře je ze společného působení zná i trenér Adrián Guľa. I to byl důležitý faktor během jednání. Věřím, že oba budou přínosem a posilami pro náš již tak velmi kvalitní kádr,“ uvedl generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Čtyřiadvacetiletý středopolař Káčer je odchovancem a bývalým kapitánem Žiliny, za niž odehrál 212 soutěžních utkání a zaznamenal 37 gólů a 22 asistencí. Dvojnásobný reprezentant se ve věku 16 let a 162 dnů stal historicky nejmladším střelcem slovenské nejvyšší soutěže.

„Plzeň je pro mě nová výzva. Je to velký klub evropských parametrů, který mě může v kariéře dále posunout. Doufám, že pomůžu k tomu, abychom hráli evropské poháry a samozřejmě získali i titul v domácí soutěži,“ uvedl Káčer.

Šestadvacetiletý stoper Kaša přišel do Žiliny v roce 2016 z Ostravy a ve 108 zápasech za MŠK vstřelil 13 branek a další tři připravil. Někdejší reprezentant do 21 let v české lize za Baník absolvoval 47 duelů a dal jeden gól.