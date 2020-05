Drobný: Reju pořád, jsem huba nevymáchaná. A věřím v restart ligy | iSport.cz

Patří k hlavním hrdinům budějovické fotbalové pohádky, i díky němu je odvážný nováček ve hře o top šestku. Idyla? Ne, vážený veterán Jaroslav Drobný zkraje března šokoval televizním odhalením ve smyslu, že klub netáhne za jeden provaz. V rozhovoru pro iSport.cz mluví o tom, co se od té doby v Dynamu (ne)změnilo. A také o tom, že si nedovede představit ligu nedohrát. "Určitě bych hlasoval pro kompletní dohrání. Jinak budeme bití my hráči i kluby. A navíc by nás sestřelila UEFA," říká.

Loni na podzim mu bylo čtyřicet, ale nepolevuje. Jaroslav Drobný zůstal vyhlášeným fotbalovým poctivcem: domácím posilováním prokládal i koronavirovou pauzu. „Jenže dva dny po jednom cvičení jsem najednou nemohl zvednout levou ruku,“ líčí brankář budějovického Dynama. Ozvalo se rameno, musel na operaci. Teď už je skoro fit, v úterý poprvé trénoval a vyhlíží nový začátek přerušené sezony: „Stihnu to!“

Rameno už nezlobí?

„Teď už jsem v pohodě. Problém byl v tom, že po předchozí operaci jsem měl v rameni takové kotvičky: jedna se uvolnila a propadla se mezi kost a chrupavku. Když jsem chtěl zvednout levou ruku, musel jsem si při tom pomáhat pravou. Nic moc pocit.“

Proto ta operace?

„Přesně tak. Nebylo tam nic utrženého, jen ta propadlá kotvička musela pryč. V sedm ráno jsem přijel do budějovické nemocnice, v poledne se dostal na řadu a v šest večer podepsal revers. Horyna (trenér David Horejš) mě odvezl domů a měl jsem klid. Děkuju primáři ortopedie Musilovi a klubovému lékaři Heldovi, zvládli to perfektně. V pondělí mi vyndali stehy a v úterý jsem poprvé chytal balony.“

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč na první měsíc a slevy na televize >>>

Žádné komplikace?

„Ruka je ochablá, měsíc jsem s ní nic nedělal. Ale to je normální, během týdne to bude pryč. Od středy bych chtěl trénovat s týmem a ligu bych měl taky stihnout.“

V Dynamu máte za sebou pohnuté časy. Ještě před přerušením sezony jste kritizoval poměry v klubu a pak akcionáři odmítli nabídku kapitána Tomáše Sivoka na odkoupení klubu. Byla koronavirová pauza dobrá na to, aby se atmosféra vyčistila?

„Nálada v kabině je pořád báječná, zbytek je byznys. Sivy dal akcionářům nějakou nabídku, ale holt dostali asi ještě lepší. A moje prohlášení v televizi? Za svým názorem si stojím, nic špatného jsem neřekl. Jestli někdo chce dělat svoji práci na padesát nebo osmdesát procent, ať ji radši nedělá vůbec.“

O kom je řeč?

„Nezlobte se, o tom teď nechci mluvit.“

Byl byste i dnes stejně ostrý jako tenkrát v televizi?

„Jasně. Když se mi něco nelíbí, tak se ozvu. Třikrát čtyřikrát jsem těm lidem řekl, aby se vzpamatovali a začali dělat svoji práci dobře, ale nestalo se. Proto to ze mě v televizi vyšlo ven. Když je něco špatně, logicky přijde kritika. Takhle by to bylo i třeba v případě, že bych chytal špatně. Musel bych to přijmout a zamyslet se nad sebou.“

Drobný v TIKI-TAKA o Dynamu: Někteří lidé v klubu nám hází klacky pod nohy

Zdravili vás lidé v klubu na chodbě, nebo se radši dívali do zdi?

„Já se zdravím s každým – a starší pozdravím první, jsem tak vychovaný. Akorát jsem se z druhé třetí ruky dozvěděl, že je na mě spousta lidí v klubu naštvaná.“

Co vy na to?

„Škoda, že za mnou nepřišli a neřekli mi to do očí. Asi mají špatné svědomí, takhle můžou být naštvaní jen sami na sebe.“

Den po vašem vystoupení v televizi klub reagoval prohlášením, že jste svoje názory neměl propírat v médiích. Přišel i nějaký trest?

„Nepřišel. I když klub na to měl právo: kritizoval jsem spolupracovníky a interní záležitosti, takže musím nést následky. S tím jsem do toho šel. Ale já už v životě dostal pokut…“

I v Německu? Kritizoval jste někoho během dvanácti let v bundeslize?

„To víte, že kritizoval. Když jsem chytal v Hertě, schytal to ode mě přes noviny náš trávníkář. Tady mi všichni říkali: V Německu by sis to nedovolil. Ale dovolil – a vyfasoval jsem pokutu. Pointa? Pak už všechno šlapalo. O totéž se snažím i v Dynamu. Chci, abychom měli ligové podmínky. Nežádám to pro sebe, ale pro celý klub.“

Mimochodem, jaké jste měl ohlasy mimo Budějovice? Třeba váš dávný kumpán z reprezentace Martin Jiránek mi říkal, že si tímhle nárazem do reality projde každý, kdo se po dlouhé době vrátí z ciziny do Česka.

„Ozvalo se mi čtyři pět protihráčů z ligy, že to v jejich klubu funguje nebo fungovalo podobně. Z toho je vidět, že to nebyl jen nějaký můj vrtoch.“

A dál?

„Dál nic. Pro mě už je to smazané a soustředím se na práci pro Dynamo: kdybych za něj nechtěl hrát, tak za něj nehraju. S Tomášem Sivokem jsme sem přišli proto, abychom klub zvedli. Nejsme vejminkáři, kteří by chtěli kariéru jen tak dohrát. Potřebujeme ale adekvátní prostředí pro práci, proto jsem se ozval i v televizi.“

Už to adekvátní prostředí máte?

„Věci se začaly měnit. Pochopitelně je otázka, jestli by se něco zlepšilo, kdybych to neřekl veřejně. Jenže pak přišel koronavirus a začali jsme trénovat individuálně, kontinuita se přerušila. Kdyby zase něco bylo špatně, zvednu prst. Jsem huba nevymáchaná a budu rejt pořád. Všichni musíme udělat maximum pro to, abychom tuhle nadějně rozehranou sezonu dotáhli do co nejsladšího konce.“

V Dynamu i pod novým majitelem?

Ještě jedno žhavé téma: pomáhal jste Tomáši Sivokovi s jeho projektem na odkoupení klubu, měl do toho jít i majitel Koh-i-nooru Vlastislav Bříza. Mrzelo vás, že současní akcionáři Dynamo neprodali? Sivok chtěl s Budějovicemi časem do pohárů a vybudovat špičkovou akademii.

„Z jedné strany je to velká škoda: spojení Koh-i-noor a Sivok by v téhle době bylo zárukou finanční stability a příslibem rozvoje. Troufám si říct, že se z Dynama mohl stát jeden z největších klubů v republice. Ale neklaplo to, majitelé chtěli hledat dál. Nevadí, život nekončí. Odcházející akcionáři si i tak zaslouží velké díky, bez nich by to nešlo. Když byl budějovický fotbal v bahně, trpělivě to lepili a nenechali Dynamo spadnout do třetí ligy nebo divize.“

Mimochodem, co říkáte na to, že Sivok po předpokládaném konci kariéry nechce v Dynamu pokračovat v jiné funkci? Nezamlouvá se mu současné nastavení klubu.

„Byla by katastrofa, pokud by klub takového člověka nevyužil. Sivy je patriot, bydlí kousek od Budějovic na Hluboké. S Tomášem jsem kamarád, něco jsme spolu zažili a hlavně je to fajn kluk. Všechno v životě dělá na sto procent a jsem přesvědčený, že by se díky němu děly velké věci.“

A jak jste reagoval na zjištění deníku Sport, podle kterého by se měl novým majitelem Dynama stát vlastník sítě autobazarů Karel Kovář?

„Vůbec ho neznám. Nechci mu křivdit a nevím, jaké má ambice. Třeba bude mít stejně velké cíle jako Sivy, vybuduje finančně silný klub a bude to super. Ovšem nic o něm nevím, a proto ho nemůžu hodnotit.“

Čistě teoreticky: co kdyby vás oslovil, ať mu pomůžete jako manažer nebo trenér gólmanů? Budějovické brankáře cepujete už teď.

„Nebráním se ničemu. Mám smlouvu do konce sezony – a pak se uvidí. Když bude někdo chtít slyšet moje názory na fotbal, rád se podělím. Zatím jsem na příští sezonu nikomu nic neslíbil. Láká mě Německo: strávil jsem tam hodně času a mám rád perfektní bundesligové zázemí. Ale taky si umím představit, že zůstanu, pokud by do Dynama nastoupil někdo hodně zapálený a začal věci měnit. Ideálně už od akademie, protože není možné, aby klub donekonečna zachraňovali staří pardálové Sivok s Drobným.“

Poprvé v kariéře jste musel uprostřed sezony skoro měsíc a půl trénovat sám. Jaké to bylo?

„Kombinoval jsem domácí posilování, kolo a spinning. Občas jsem si taky kopnul u nás na zahradě se synkem Iasonasem. Fotbal mi chyběl, ale zase za mnou přijela rodina. Naposledy jsme byli takhle dlouho spolu, když jsem hrál v Hamburku. Příjemná změna.“

Rodinu jste z Německa dostal do Česka jak?

„Složitě, přijeli na poslední chvíli před zavřením hranic. Začátky byly nepříjemné, protože nikdo netušil, co bude. Obchody natřískané, všichni bláznili a nakonec se zavřely hranice. Ještě předtím jsem přemýšlel, že bych na otočku zajel do Německa, jenže pak by mě nepustili zpátky do Česka. Všechno se měnilo ze dne na den a nikdo nic pořádně nevěděl. Ani na místech, o kterých byste předpokládali, že se tam něco dozvíte.“

Vážně?

„Na policii mi řekli, ať si zavolám na konkrétní hraniční přechod. Tam mě zase odkázali zpátky na policii… A na ministerstvu vnitra mi jeden úředník odpověděl: ‚Pane Drobný, já nevím‘. Nakonec jsem nikam nejel, rodina dorazila za mnou.“

Snad restart ligy projde

Mimochodem, jak jste jako trenér brankářů na dálku kontroloval přípravu ostatních gólmanů Dynama?

„Dneska to není žádný problém: postavíte vedle sebe telefon a natočíte se. Mladí kluci Martin Janáček s Ivanem Sušakem poctivě posílali videa a brali si moje poznámky k srdci.“

A veterán Zdeněk Křížek, který je o necelé čtyři roky mladší než vy?

„Křížovi říkám: ‚Tebe kontrolovat nemusím. Vím, co od tebe můžu čekat. Když půjdeš do brány, podržíš nás‘. Ale i on se natáčel a pak jsme si to spolu rozebrali. Naši gólmani jsou na restart ligy nachystaní.“

Myslíte, že na úterním Ligovém grémiu znovurozehrání sezony projde?

„Kdyby to neprošlo, byli bychom bití my i kluby. Navíc by nás sestřelila UEFA, to přece nikdo nechce. Sportovní akce mají povolení od vlády, takže by to snad mohlo jít.“

Jen do konce základní části, nebo i s nadstavbou?

„Pokud by se to časově stihlo, bylo by ideální dohrát sezonu i s nadstavbou. Pak by nikdo nemohl říct, že liga byla neregulérní. Rytmus sobota – středa – sobota zvládneme, natrénovaní jsme dost. Kdyby se situace kolem koronaviru nedejbože komplikovala, pochopil bych, kdybychom měli dohrát jen základní část. Po zkušenostech z poslední doby už víme, že proti vyšší moci nic nezmůžeme.“

A po rozehrání ligy zpátky do první šestky? Z osmého místa ztrácíte jen bod.

„To je pravda, ale taky jsou za námi natěsnané další týmy. Skupina o titul by byla pro nováčka nádherná, znovu bychom potkali Slavii, Plzeň, možná Spartu…“

S ní byste mohli hrát i ve skupině o Evropu, zatím je pod vámi.

„Se Spartou bychom si to mohli rozdat i v barážovém zápase o Evropskou ligu, ne? Ale to už moc fantazíruju, ještě se nekoplo do míče.“ (usmívá se)

Umíte si představit, že by se v téhle sezoně už do míče nekoplo vůbec?

„Neumím. Jak by to bylo s konečnou tabulkou? Co sestupy a postupy? Taková situace by neměla dobré řešení, vždycky by to někdo odnesl. Proto bych hlasoval pro kompletní dohrání.“

A pak? Chtěl byste ještě chytat?

„Moc neplánuju. Před časem jsem si naplánoval život v Hamburku a teď jsem v Jindřichově Hradci. Můžu hrát dál, ale taky může přijít zajímavá trenérská nabídka jako v zimě z Düsseldorfu. Znáte to: nikdy neříkej nikdy.“