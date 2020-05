Tvrdík couvl, Pelta bavil: Já jsem švorc. Co se dělo v zákulisí grémia? | iSport.cz

Během víc jak pětihodinového zasedání kluby řešily (a zodpověděly) celou řadu důležitých otázek. Shrňme si nejdůležitější fakta: První a druhá liga se rozeběhnou, nejvyšší soutěž už v sobotu 23. května. Liga by měla skončit 19. července barážovou odvetou, kluby si ale nechaly prostor pro případnou dohrávku až do 2. srpna. Šéfem Ligové fotbalové asociace pak byl na další čtyři roky zvolen dosavadní předseda Dušan Svoboda.

„Jsme spokojení, mandát pro dohrání byl hodně silný. Většina mužstev byla jednoznačně pro. Samozřejmě proběhla nějaká diskuse, ale bylo vidět, že si většina zástupců klubů uvědomuje, že nehrajeme jenom o tuto dohrávku, ale i o budoucnost českého fotbalu a příští sezonu. Máme výbornou příležitost sezonu rozehrát a všichni věříme, že se nám to nedaří,“ uvedl pro deník Sport generální ředitel Sparty František Čupr.

Co všechno se dělo v momentě, kdy se dveře zasedacího sálu v O2 Universum zavřely? Oproti původním očekáváním nedošlo na žádné výraznější hádky a ostré výpady. Ani ze strany Slavie, která se ještě v průběhu minulého týdne stavěla k možnému pokračování první ligy hodně zdrženlivě. Její šéf Jaroslav Tvrdík útočil na vedení LFA i rivaly Spartu s Plzní, v rozpravě tváří v tvář ovšem viditelně ubral.

„Slavia stejně jako další kluby vystoupila, v zásadě ale měla pouze dvě vážnější připomínky. Stěžovala si na nedostatek informací a byla proti možnému protažení sezony za 15. červenec,“ informoval jeden z účastníků grémia, který si nepřál být jmenován.

Když došlo na hlasování, byla tedy i Slavia pro restart. Tvrdíkovi totiž bylo přislíbeno, že v případě potřeby protáhnout soutěž i za polovinu července, dojde předtím ke svolání dalšího grémia.

Nejhlasitějším kritikem tak nakonec byl zlínský generální manažer Zdeněk Grygera. Někdejší vynikající obránce argumentoval především tím, že nemá dostatečně široký kádr pro tak zběsilý program. A že s touto situací při skladbě kádru nepočítal. To nebylo pochuti především Plzni. „Adolf Šádek v ostré reakci prohlásil, že s tím nemohl počítat vůbec nikdo,“ popisuje zdroj.

Navzdory tomu, že napříč kluby panovala na klíčových otázkách základní shoda, jednání se hodně táhla. Až se krátce před pátou hodinou neudržel do té doby spíš upozaděný Miroslav Pelta. Jablonecký boss v nadsázce prohlásil, že by dal Slavii titul a rovnou poslal faktury za Ligu mistrů, Plzeň by nasměroval do Evropské ligy a rovněž neopomněl faktury. A aktuálně devátá Sparta? Taky do Evropy, protože i z toho by měl nějakou tu korunu... „Nevím, jak vy, ale já jsem celkem švorc,“ pobavil všechny účastníky Pelta.

V tu chvíli se atmosféra viditelně uvolnila. „Najednou se začal program rychleji hýbat, postupovalo se konstruktivně a bez zbytečných průtahů,“ konstatuje zdroj Sportu.

Zástupci klubů dostali ze strany vedení LFA přesné informace, v jakém režimu se soutěž rozjede. Jak už deník Sport avizoval, před úvodními zápasy proběhne plošné testování ve dvou kolech. Výsledky testů musí být známy nejpozději 24 hodin před výkopem daného utkání. Přednost dostanou hráči Teplic a Liberce, kteří půjdou do akce první.

V případě nakažených členů jednotlivých celků dojde ke standardnímu šetření patřičnou hygienickou stanicí. Ta na základě aktuálního stavu rozhodne o tom, zda do karantény zamíří postižení jednotlivci či celé mužstvo.

„Víme všechno, co jsme při současném stavu informací potřebovali. Spoustu otázek nemůže být zodpovězeno, nevíme, jak dopadne testování a podobně. Na to nedokáže odpovědět vůbec nikdo, ukáže to až reálný svět. Jak jsem ale měl možnost se bavit s jednotlivými zástupci klubů, mají dost informací o tom, jak tu soutěž rozehrát a co se bude dít,“ potvrdil Čupr.

Důležitým bodem grémia bylo i hlasování o řídící struktuře LFA. Mandát předsedy obhájil Svoboda, pro kterého zvedlo ruku 25 klubů. Nebyla mezi nimi Slavia, která ovšem následně podpořila Šádka coby místopředsedu. V kuolárech se mluví o tom, že Tvrdík k tomuto kroku přistoupil proto, aby následně plzeňský boss ukázal zelenou Tomáši Bůzkovi. Člen představenstva sešívaných byl provolen do výboru coby člen za první ligu, ve funkci nahradí Jana Nezmara.

Ta hlavní zpráva z dlouhého úterního odpoledne je ale jasná: fotbal je zpět. Snad definitivně.