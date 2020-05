Pelta o zásadním projevu: Když něco řeknu... Proč podpořil Svobodu i Slavii? | iSport.cz

Na Ligovém grémiu vystoupil se zásadním projevem. Ve chvíli, kdy pozoroval nervozitu fotbalových kolegů, přihlásil se Miroslav Pelta o slovo. A vášně zklidnil. I díky přičinění jabloneckého bosse byl průběh hlasování o restartu FORTUNA:LIGY zcela jednoznačný. Pouze tři moravské kluby – Opava, Zlín a Karviná – se zdržely. „Když něco řeknu, tak to většinou stojí za to,“ usmívá se Pelta v rozhovoru pro iSport Premium. V něm také hovoří o tom, proč veřejně podpořil slávistického nominanta Tomáše Bůzka do Ligového výboru na úkor zlínského Zdeňka Grygery, o podpoře předsedy asociace Dušana Svobody, či o tom, jak by měl profesionální fotbal v příštích týdnech lobbovat u nejvyšších politických špiček. A kdo by se toho úkolu měl zhostit.

Jak jste prožíval úterní grémium a jak výsledek hodnotíte?

„O dohrání soutěže nebylo pochyb už před samotným jednáním. Musím říct, že celé grémium bylo na úrovni. Dojem na mě udělalo prostředí i samotná prezentace. LFA se na to dobře nachystala. Bylo důležité, že jsme slyšeli názory a argumentaci zástupce ministerstva zdravotnictví. Šlo o to, aby kluby pochopily, jakým způsobem se bude řešit situace, pokud by se někdo dostal do karantény. Vše jsme si vyříkali. Samotná diskuse nebyla složitá.“

Opravdu?

„Nejsložitějším bodem byl termín dohrání ligy. Zda pokračovat i po termínu patnáctého července. Domluvili jsme se, že si musíme ponechat prostor zejména pro baráže, aby se případně mohly dohrát až do druhého srpna. Bylo to věcné a dobře připravené.“

Dostali jste tedy odpovědi na všechny otázky? Zejména, co se týče hygienických opatření a plánu plošného testování hráčů?

„Ano, dostali jsme hodně odpovědí, byť je to celé všechno živé, jelikož některé události nelze s jistotou předvídat. Mám tím na mysli možnost nakažení, potenciální příchod druhé vlny. Řekl bych, že naše rozhodnutí bylo pragmatické. Jdeme to rozjet a uvidíme, co restart přinese. Víme, že se může stát cokoliv, že se liga nemusí dohrát… Dnes v podstatě startujeme nejenom dohrávku, ale jde zároveň i o testovací fázi podzimní části. Nemůžeme se tvářit, že pandemie tu nyní je a za pár měsíců nebude.“

Překvapilo vás, že nebyl nikdo proti dohrání soutěže? Pouze tři moravské celky se zdržely…

„Máme společenskou zodpovědnost, jde nám o reputaci ligy. Počítal jsem, že se nikdo nepostaví na zadní. Stát, respektive vláda umožňuje opětovný začátek, přece se k tomu nepostavíme opačně.“

Došlo i na volby. Post předseda LFA obhájil Dušan Svoboda. Jste spokojený, že má mandát na další čtyři roky?

„Dělat prezidenta ligy je společensky prestižní funkce. Je s ní ohromné množství starostí, zejména v posledních měsících. Dušan neprožíval jednoduché období. V důsledku pandemie trpí fotbal nedostatkem prostředků, byznys Fortuny, hlavního partnera ligy, je hodně přibržděný. Dnes být ve funkci prezidenta ligy není žádná sranda.