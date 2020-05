Fotbal bez fanoušků. Změní se to? Kluby řeší, jak je dostat na stadion | iSport.cz

Už příští víkend by se nadvakrát odloženou dohrávkou Teplice-Liberec měla znovu rozjet FORTUNA:LIGA. A pak vše poběží v rychlém sledu. Úterý, středa, sobota, neděle. Až do července. Fotbal, jak ho známe, to ale přesto alespoň zpočátku rozhodně nebude. Fanoušci se na tribuny nepodívají, klíčovou roli sehrají televizní přenosy. Ale jak by kluby reagovaly, pokud se povolený počet lidí na stadionu změní?

V nadcházejících týdnech výrazně vzroste význam televizních přenosů, o které se postarají stanice O2 TV a ČT Sport. Kompletní sestřihy i nejzajímavější momenty všech zápasů pak najdete exkluzivně na iSport.cz.

Servis ze strany televizí je důležitý, protože v tuhle chvíli stále platí, že se ligový zápas může konat za účasti 146 osob. Od 25. května se ale předpokládá, že by kapacita byla navýšena na 500, možná dokonce 1000 lidí. To by otevíralo prostor, aby se na tribuny vrátila alespoň část fanoušků.

„Máme nastavené parametry, koho pustit na stadion, aby mohl proběhnout zápas. Hráči, realizační týmy, bezpečnostní služba, hasiči, média... Ale stadion patří klubu nebo třeba městu. Pakliže bude možnosti tam pustit nějaké fanoušky, tak se od celkové kvóty odečte povinný počet k zajištění utkání. A pak je to na klubech, jestli zbytek využijí pro fanoušky,“ uvedl předseda LFA Dušan Svoboda.

Deník Sport zjišťoval mezi celky s největší fanouškovskou základnou, jak by na tuhle situaci reagovaly. Sparta se bude snažit permanentkáře do ochozů dostat, samozřejmě za předpokladu využití co možná nejspravedlivějšího modelu pro určení.

Baník se naopak podle všeho kloní k jednoduché variantě: buď všichni držitelé permic, nebo nikdo. Do nějaké selekce se mu příliš nechce. Slavia tuhle otázku otevře až v následujících dnech.

„Rozumím, že se kluby budou dostávat do složité situace, protože mají prodaný určitý počet permanentek, bude těžké k tomu přistoupit a vybrat to,“ uznává Svoboda.

V prvních týdnech každopádně zůstanou hlavním zprostředkovatelem fotbalových zážitků pro fanoušky hlavně televize.

