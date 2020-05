Šéf O2 TV: Rekordní zájem? Pracujeme, abychom fungovali všem | iSport.cz

Máte už naplánováno, jak bude vypadat harmonogram zápasů v kolech, která zbývají do konce základní části?

„Ano, dali jsme dohromady přesný harmonogram za hlavního vysílatele. Zcela jistě víme, že liga začne 23. května a za nás jsme připravili kalendář do konce základní části. Teď čekáme, až dojde ke schválení u Ligové fotbalové asociace, potažmo klubů.“

Do kolika dnů byste chtěli jedno kolo roztáhnout a kolik časů začátků byste chtěli využít?

„Za nás bychom chtěli, aby se každé kolo hrálo ve dvou dnech. Počítáme minimálně se dvěma časovými sloty na každý hrací den.“

Plánujete, že by některé zápasy o víkendech měly výkop už dopoledne, například v 10.15?

„Dopoledne se určitě hrát nebude, to mohu vyloučit.“

V plánu pro první dvě kola po pauze počítáte s tím, že utkání v úterý a ve středu budou začínat v 18 a ve 20 hodin. Zápasy v sobotu se budou hrát od 16, 18 a 20 hodin, duely v neděli od 16 a 18 hodin. Počítáte s tímto modelem i pro zbytek sezony?

„V podobném schématu je naše představa i u dalších kol, vyjma posledních, která se z důvodu regulérnosti hrají ve stejný čas.“

Vzhledem k tomu, že fanoušci nemohou na stadion, očekáváte a případně už registrujete zvýšený zájem o vaše služby?

„Hned po oznámení, že FORTUNA:LIGA bude pokračovat, jsme spustili marketingovou kampaň s názvem ‚Fotbal je zpět‘. Ten největší zájem teprve očekáváme.“

Plánujete pro fanoušky, kteří O2 ještě nemají, speciální nabídky do konce ligy?

„Připravili jsme zvýhodněnou nabídku O2 TV Sport Pack na tři měsíce za 499 Kč. Na třicet dní to vychází na 166 Kč, za které divák dostane například úplně všechny zápasy z FORTUNA:LIGY. Řešíme s Ligovou fotbalovou asociací a kluby i speciální nabídku pro permanentkáře.“

Televizní společnost Sky v Německu nabídne v prvních dvou kolech bundesligy tzv. konference zdarma. Neuvažujete o něčem podobném? Že byste například některé zápasy prvního kola zpřístupnili zdarma?

„V první řadě bych chtěl moc poděkovat všem zákazníkům, kteří s námi zůstali i přes koronavirové období, které omezilo živý obsah. Opravdu si toho vážíme. Podobně jako nyní v bundeslize jsme i my v minulosti nabídli obsah například za 1 Kč, a to hned několikrát. Nyní to neplánujeme. Osobně by mi to přišlo i trochu nespravedlivé vůči našim věrným zákazníkům.“

Jak technicky jste připraveni na to, aby kvůli předpokládanému velkému zájmu diváků během zápasů nedocházelo k výpadkům přenosů?

„Neustále pracujeme na tom, aby O2 TV byla i při rekordním zájmu stabilní a fungovala všem. Komunikujeme i s dodavateli, kteří pro nás patřičnou službu zajišťují. Na podzim jsme si při zápasech Slavie s Barcelonou v Lize mistrů vyzkoušeli, že dokážeme ustát zájem i přes půl milionu diváků.“

Mění se pro vás něco organizačně, když se hraje bez diváků?

„Pokud se nezmění nařízení vlády o shromažďování, tak jsme připraveni zapojit do výroby přenosů omezený počet osob. Přímo v prostoru stadionu by se pak pohybovalo maximálně patnáct televizních pracovníků, jako jsou dva komentátoři, reportér, floor manager, osm kameramanů a tři technici. Předzápasové studio by se přesunulo ze stadionu do O2 Areny. Divák O2 TV se dočká přenosů v nejvyšší kvalitě.“

I o utkání, která neměla dosud takovou sledovanost, může být větší zájem. Plánujete posílit zápasy komentátorsky?

„Plánujeme naše komentátory a reportéry nasadit i na méně atraktivní utkání. Například hned dohrávku mezi Teplicemi a Libercem bude komentovat zkušené duo Jan Homolka, Aleš Svoboda. Na ploše bude připraven Radek Šilhan. Chceme vylepšit i přenosy v tzv. streamingové kvalitě.“