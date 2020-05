Překažený plán Sparty. Lischka mířil do základu, ale bude chybět dlouho | iSport.cz

Chystal se na návrat do základní sestavy Sparty, trenér Václav Kotal ho měl ve svých plánech směrem k blížícímu se restartu FORTUNA:LIGY. Talentovaného stopera Davida Lischku ovšem zradilo vlastní tělo, v sobotu nedohrál tréninkové utkání s Duklou. Podle informací serveru iSport.cz dvaadvacetiletého zadáka vyřadila z akce trhlinka v třísle. Podle prvních odhadů by mohl být mimo hru čtyři až šest týdnů.

Co přípravný dvojzápas, to jeden marod. Tuhle smutnou bilanci si zatím drží Sparta. Před necelým týdnem v utkání s Jihlavou utrpěl zlomeninu klíční kosti útočník Martin Graiciar , v sobotu pak odpadl David Lischka Mladého beka v úvodu utkání píchlo v třísle, ještě to chvilku zkusil, pak ale musel předčasně z placu. Diagnóza? Podle zdrojů portálu iSport.cz trhlina v třísle a poměrně dlouhá absence. Lischka by mohl být mimo hru čtyři až šest týdnů, při úplně nejhorším scénáři pak dokonce dva měsíce.

„Ve stoperské dvojici máme problém. Neustále zkoušíme různé varianty a pořád nemáme zdravé ty hráče, které bychom tam chtěli vyzkoušet,“ posteskl si pro klubový web bezprostředně po dvou střetech s Duklou hlavní trenér Václav Kotal.

Právě Lischkovo zranění je pro Pražany citelnou ranou. Podle informací iSport.cz se totiž schylovalo k návratu talentovaného zadáka do základní sestavy. Bývalý hráč Baníku, Karviné či Jablonce z ní vypadl hned po úvodním jarním kole, kdy Sparta doma podlehla Liberci 0:2. Od té doby na šanci čekal, nyní měla přijít.

„Trenér Kotal pracoval s variantou, že by se Dávid Hancko přesunul na levý kraj obrany, na jeho místo by šel právě Lischka,“ popsal zdroj dobře obeznámený se situací kolem zraněného fotbalisty.

Tenhle plán je v tuhle chvíli u ledu. Lischka bude mít co dělat, aby se plnohodnotně vrátil ještě v této sezoně, která by podle aktuálních plánů měla skončit zhruba v polovině července. Alespoň malou útěchou pro sympatického stopera může být fakt, že se nedávno podrobil pravidelné prohlídce loni v zimě operovaného srdce. Ta dopadla dobře, v tomhle směru je Lischka zcela fit. Na to fotbal si ale v nadcházejících týdnech musí nechat zajít chuť.

Pokud nedojde k dalším zdravotním trablům, Sparta do prvního utkání po ligovém restartu (27. května doma s Viktorií) nastoupí zřejmě se stejným složením defenzivy, jako tomu bylo v posledním soutěžním duelu před pandemií koronaviru. Tehdy do derby v Edenu vyběhlo kvarteto Andreas Vindheim, Lukáš Štetina, Hancko, Martin Frýdek.