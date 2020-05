Graiciar se vzdálil oběma „S“. Situaci mu komplikuje zranění i cena | iSport.cz

Ještě dva roky nazpátek měl slušně nakročeno. Talentovaný útočník Martin Graiciar, aktuálně na hostování ve Spartě, tehdy v pouhých devatenácti letech zamířil za 40 milionů korun z Liberce rovnou do Fiorentiny. Od té doby mu ale kariéru ničí opakující se zranění. Naposledy si v úterním přípravném zápase s Jihlavou zlomil klíční kost a zbytek sezony stráví na marodce. Pro Graiciara je to s ohledem na další směřování kariéry komplikace. Proč se mu vzdálilo pokračování ve Spartě i přestup do Slavie, jež se o něj zajímala, se dočtete v zamčené části článku.