Plzeň válí: 3 výhry, 11 gólů! Těším se na Spartu, říká Kovařík | iSport.cz

Na začátku trochu stres, převaha a aktivita Českých Budějovic. K tomu první inkasovaný gól z kopačky Karola Mészárose. To ale bylo ze strany Jihočechů vše. „Hráli jsme dobře nějakých pětadvacet nebo třicet minut. Samozřejmě bylo znát, že se hraje bez diváků, ale i tak se hrál fotbal ve slušném tempu. Nutno ale dodat, že tomu hodně pomohl právě soupeř, který ukázal velkou kvalitu,“ pravil po tvrdé lekci a výsledku 1:4 domácí trenér David Horejš.

Ano, zhruba po dvaceti minutách se o slovo začala hlásit Viktoria. Během tří minut dvěma povedenými akcemi převrátila skóre do podoby 2:1. Střelci? Oba z ofenzivní tříčlenné linie. Vytáhlý Jean-David Beauguel a Jan Kovařík, jemuž pozice na kraji útočného trojzubce náramně sedí. Potvrzuje to nejen v květnové přípravě, ale ihned od chvíle, kdy se trenérského úřadu na západě Čech chopil Adrian Guľa.

Po pauze se jelo ve stejných kolejích. Plzeň relativně brzo přidala třetí branku Janem Kopicem a vydařené dílo dotáhl do finiše Pavel Bucha. Viktoria si v přípravě na opakovaný začátek jarní části třikrát s chutí zastřílela a do zběsilého marše posledních jedenácti kol vstupuje evidentně solidně vyladěná. „Byl to velmi slušný zápas z obou stran. V úvodu jsme inkasovali, proto byla důležitá reakce mužstva. Hru jsme zrychlili, zpřesnili a podařilo se nám otočit utkání nejen výsledkově, ale i herně,“ radoval se Guľa.

Už ve středu vletí Viktoria do FORTUNA:LIGY doslova po hlavě. Byť se to při pohledu do tabulky nezdá, hned na úvod jí čeká přetěžký test na Letné. Aby ukázala, že může Slavii na čele ligy ještě ošklivě prohnat, potřebuje v Praze složit tříbodový zápočet. „Těším se moc, přeci jen přátelská a mistrovská utkání jsou něco jiného. Půjde o body do tabulky a myslím si, že to bude pěkný zápas,“ přikyvuje Kovařík.

To České Budějovice se potřebují zlepšit. Za šest dní se v domácím prostředí postaví Liberci. „Musíme si s týmem sednout, zápas si rozebrat a hlavně si říci, kde jsme ve hře měli jaké rezervy. My jsme proti Plzni odehráli dobrých pětadvacet minut, avšak to je málo. Musíme se připravit tak, abychom dobrý výkon předvedli celých devadesát minut. Jen tak můžeme proti Liberci uspět,“ má jasno David Horejš.