Páník: Aspoň dokřičím na hráče. Chválí nového Traorého, Jiráček je bek | iSport.cz

Systém 3 – 5 – 2, s nímž byl Fastav úspěšný pod trenérem Michalem Bílkem a nenesl výsledky jeho nástupcům, je passé. Nástup trenérského profesora Bohumila Páníka, to je také návrat k bezpečnější čtyřobráncové klasice. S kapitánem Petrem Jiráčkem na levém beku. „Je tady hodně dobrých fotbalistů,“ pochvaluje si zkušený kouč, jenž se nestresuje extrémně těžkým losem. Ani prázdnými tribunami. „Pro mě je výhoda, že na hráče dokřičím,“ usměje se.

K mužstvu jste nastoupil už na začátku března, ostrá premiéra vás však čeká až v úterý v Jablonci. Jak jste využil ten čas?

„Určitě mám výhodu, že jsem mohl tým poznat. Ať už při individuálních anebo skupinových trénincích. Říkám tomu, že hráče načucháte. Jednu třetinu z nich jsem znal, některé vůbec. Jen ze sledování zápasů. Sestava na zápas v Jablonci bude určitě jiná než tehdy v březnu.“

Jaký tým jste dostal k dispozici?

„Je tady hodně dobrých fotbalistů. Kvalita je. My trenéři to budeme mít velice těžké, abychom vybrali správnou sestavu. Bude to jízda, termíny jsou šibeniční. Když budeme muset měnit kus za kus, je potřeba, aby byl každý hráč připravený. Až průběh ligy ukáže, kdo má široký kádr a dobrou kondici.“

Co říkáte na teenagera Cheicka Condeho, posilu z Táborska? Vypadá výborně. Vidíte v něm druhého Ibrahima Traorého, jenž se ve Zlíně nakopl k úspěšnému angažmá ve Slavii?

„Myslím, že bude ještě lepší. Je silný, má větší dynamiku a obrovskou schopnost organizace hry. Uhraje takové balony, u kterých člověk nečeká, že se vůbec dá. Myslím, že bude hrát ještě v této sezoně důležitou roli. Buď v základu anebo jako doskakující hráč.“

Může zaujmout i španělský záložník Pedro Martínez, jenž hrál slovenskou ligu za Michalovce a na jaře dosud šanci i kvůli zranění nedostal?

„To je typický Španěl. Umí si najít prostor, který my nevidíme. On ho najde. Nebo si prostrčí balon mezi dvěma. Tyhle překvapivé věci má, svým myšlením je úplně někde jinde. I on nám může dodat improvizaci, krýt někomu záda.“

Probudíte střelce v Lotyši Dávisi Ikaunieksovi?

„On góly dával a dávat je umí. To už nám ukázal. Je to hráč velkého vápna. Myslím, že i jemu pomohla pauza. Už vydrží třicet čtyřicet minut ve vyšším tempu. Na nějakou dobu vypadl Lamin Jawo. Fyzioterapeutka Katka ho dávala dohromady. Rozhodli jsme se, že ho nepošleme na hřiště, než nám dá svolení. V Brně už vydržel poločas a zase potvrdil, že je nepříjemný hráč. Jsem rád, že máme víc možností. Není to jen o jedenácti hráčích. Zlepšil se třeba mladý Nečas.“

A ze záložníka Petra Jiráčka je levý bek…

„Výborně spolupracuje s Vakhem (záložníkem Vakhtangem Čanturišvilim). Jiras jako zkušený hráč dokáže načíst hru, nepanikaří. Dokáže i přitvrdit, když o něco jde. Proč ne.“

Jaké budou zápasy v atypických kulisách?

„Dokřičíte se na hráče. Nemůžou se pak vymlouvat, že mě neslyšeli. Druhou věcí je možnost pěti střídání. To je potom síla. Když na to máte kádr a zdravé hráče, můžete zápas vytempovat. To se ukáže po takovém čtvrtém, pátém kole. Pomohlo nám, že se někteří mohli dotrénovat. Když je dnes dáme do zápasu, dokážou ještě vystupňovat tempo.“

Generálka na Zbrojovce vám ve druhé půli vyšla náramně. Jste spokojený?

„Mám radost, že hráči, kteří do ní nastoupili, to vzali tak, že nejsou uražení. Dokázali, že jsou fotbalisté a zaslouží si hrát za Zlín. Můžu s nimi počítat. Tohle jsem po nich chtěl.“

Hned příští sobotu hrajete s Baníkem, kde jste působil. Bez diváků to nebude ono, co?

„Víte, jak to bylo. Jedna strana baníkovská, tři zlínské. A vždycky se hrál krásný fotbal, na který přišlo přes pět tisíc lidí. Atmosféra byla výjimečná. O to přijdeme.“

Věříte, že se liga rozjede?

„Začne se. Otázka je, jestli se dokončí.“