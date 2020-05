VELKÝ PŘEHLED: Jak pauza ovlivní ligu? Plzeň v komfortní roli lovce | iSport.cz

Jak jsou na tom ligové kluby před restartem? • FOTO: koláž iSport.cz Nucená pauza je pryč, FORTUNA:LIGA se konečně vrací! Po dlouhých 75 dnech. V sobotu se česká nejvyšší soutěž znovu rozjede prokletou dohrávkou mezi Teplicemi a Libercem. Dalším celkům zbývá do konce základní části odehrát šest zápasů. V jaké formě kluby končily? Co komu přinesla pauza? O co kdo bude v závěru ročníku hrát? A jak pravděpodobně nastoupí do svých prvních zápasů? Projděte si stručný přehled, jaká je aktuální situace tým po týmu.

1. Slavia (58 bodů) V jaké formě končila? Z nucené pauzy se zrovna na Slavii mohli skoro radovat. Z prvních čtyř jarních kol ztratil tým polovinu svého šestnáctibodového náskoku na Viktorii, omlazené mužstvo vyhrálo jen jednou doma nad Opavou. Slabota. Co přinesla pauza? Z mužstva jdou zprávy, že dvouměsíční přestávka hráčům prospěla. Slavia se po hrozném úvodu jara mohla zklidnit a začít nanovo. Zjištěná přítomnost koronaviru v kádru by neměla mít vliv na fungování jádra týmu, bolestné ale bude zranění Petera Olayinky. O co hraje? V celém zbytku slávistické sezony pulzuje jediný cíl – dvacátý titul pro klub v jeho historii. Slavia je pořád zdaleka největší favorit ligy. Pravděpodobná sestava: Kolář - Coufal, Takács, Kúdela, Bořil - Traoré - Masopust, Ševčík, Stanciu, Provod - Musa. Na co se těšit ve zbytku ligy: Udrží Slavia náskok a vrátí se Baroš na hřiště?

2. Plzeň (50 bodů) V jaké formě končila? V lize zmákla vítězně všechny čtyři jarní zápasy, nastřílela deset branek, navrch postoupila do semifinále poháru. Ještě podstatnější byl viditelný progres v kvalitě hry. Systém 4 – 3 – 3 si mužstvo velmi rychle osvojilo. Co přinesla pauza? Na hřišti to stále funguje, což dokumentovala tři vítězství v přípravě a jedenáct vstřelených gólů. Ve středu přijede na Spartu velmi sebevědomá Plzeň. V nucené pauze Viktoria získala trojici Hybš, Káčer a Kaša. O co hraje? O titul. Proč ne. Je to sice vzdálená meta, osm bodů odstupu na Slavii je pořád moc a moc. Plzeň bude v roli lovce, a může se v ní cítit velmi komfortně. Pravděpodobná sestava: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kopic, Beauguel, Kovařík. iSport podcast: Může ještě Plzeň předehnat Slavii? Kde má největší slabiny?

3. Jablonec (40 bodů) V jaké formě končil? Žádná hitparáda. Během čtyř duelů zapsal soubor Petra Rady pouze jedno vítězství. Střeleckou pohodu zoufale hledal klíčový bomber Martin Doležal. Průšvihem skončilo čtvrtfinále MOL Cupu v Olomouci (1:3). Co přinesla pauza? Především tvrdé snížení měsíční mzdy. Hráči se s vedením domluvili na plošném snížení platů zastropované na maximální částce pětašedesáti tisíc korun. Napříč ligou se Jablonec zachoval nejrazantněji. O co hraje? O udržení třetího místa. Pod Jabloncem se sešikovala šestihlavá saň, která bude dorážet, škrábat a kousat. A zase jsme u Doležala… Severočeši budou potřebovat jeho tučný příspěvek. Pravděpodobná sestava: Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschmann - Pleštil, Považanec, Kubista, Sýkora - Doležal. Kluby osekávají hráčům platy. Jak to řeší v Evropě?

4. Baník (38 bodů) V jaké formě končil? Ve špatné. Po prvotní euforii přišel pohárový debakl na Spartě (0:5) a totálně zpackané domácí utkání s Mladou Boleslaví (2:3). Přestávka přišla vhod. Co přinesla pauza? Hlavně zlepšení zdravotní stránky, protože se Ostravským vyléčili dva hráči: Adam Jánoš a Martin Fillo. Trenér Luboš Kozel měl dost času na podrobnou analýzu svého nového týmu. O co hraje? Evropské poháry jsou blízko, třetí Jablonec je před Slezany o pouhé dva body. MOL Cup už nehrají, takže jejich široký kádr by měl v pohodě utáhnout anglické týdny. Pravděpodobná sestava: Laštůvka - Jánoš, Pokorný, Stronati, Fleišman - Kaloč, Jirásek - Reiter, Kuzmanovič, Azevedo - Šašinka. Čtyři roky od sestupu Baníku. Jak se klub dostal do nejhoršího a pak ven

5. Mladá Boleslav (37 bodů) V jaké formě končila? Být to čistě na Jozefu Weberovi, hrálo by se dál. Boleslav totiž ve vůbec posledním duelu před nucenou pauzou vyhrála na Baníku 3:2 a oproti mizernému vstupu do jara svůj výkon významně pozvedla. Co přinesla pauza? V případě středočeského klubu se nesla v relativně klidovém režimu. Ten přerušila až zpráva, že u jednoho člena kádru byla detekována nákaza koronavirem. Příprava ale výrazněji narušena nebyla, na připravenost Boleslavi to nebude mít vliv. O co hraje? O poháry. Z pozice aktuálně pátého týmu ligy to ani nemůže být jinak. Mladá Boleslav má určitě sílu, aby se do elitní šestky prorvala. Musí si ale hlídat záda, osmé Dynamo ztrácí jediný bod. Pravděpodobná sestava: Šeda - Křapka, Tatajev, Pudil, Zelený - Hubínek, Janošek - Fulnek, Budínský, Ladra - Klíma. SESTŘIH: Baník - Mladá Boleslav 2:3. Velké drama rozhodl v závěru Klíma

6. Slovácko (37 bodů) V jaké formě končilo? Sedm bodů ze čtyř zápasů, třikrát čisté konto. K tomu sladký bonus za vítězství nad Slavií. Svědíkův tým byl na jarní sezonu dobře naladěn a prokazoval příslušnost k elitní šestce. Co přinesla pauza? Tvrdé tréninky, jimiž je trenér Martin Svědík pověstný. Uzdravili se záložník Jan Kalabiška i útočník Jan Kliment. Nečekaně se rozsekla budoucnost nejlepšího střelce Tomáše Zajíce, jenž nakonec nepřestoupí v létě do Mladé Boleslavi. Upsal se Baníku. O co hraje? O umístění ve skupině o titul, což by byl velký úspěch. Nyní drží Slovácko právě šestou příčku, na třetí Jablonec přitom ztrácí jen tři body. Navíc hraje čtyřikrát doma. Pravděpodobná sestava: Trmal - Zahustel, Hofmann, Šimko, Reinberk - Daníček, Havlík - Petržela, Sadílek, Navrátil - Jurečka. SESTŘIH: Slovácko - Slavia 2:0. Další venkovní prohra, náskok na Plzeň už je jen 10 bodů

7. Liberec (36 bodů) V jaké formě končil? Ve fantastické. Slovan v lize spláchl všechny tři soupeře včetně Sparty, proskočil do semifinále MOL Cupu. Parta trenéra Pavla Hoftycha vypadala opravdu skvěle, pauza jí může defakto jen uškodit. Co přinesla pauza? Na severu Čech se během dlouhé přestávky nic převratného nedělo. Výjimkou byla informace o letním přesunu Matěje Hybše do Viktorie. Přípravu měli Liberečtí trochu specifickou tím, že je první ostrý duel čeká už v sobotu. O co hraje? O místenku mezi evropskou smetánku. Ještě v zimní pauze by tomu asi nikdo moc nevěřil, ale Slovan vypadal v úvodu jara tak dobře, že se s ním musí napevno počítat. Navíc bojuje na obou frontách, kromě ligy i v poháru. Pravděpodobná sestava: Nguyen - Mikula, Chaluš, Karafiát, Hybš - Mara, Hromada - Malinský, Baluta, Pešek - Kuchta. Hoftych není zastáncem pěti střídání. Vnese to do hry chaos, říká

8. České Budějovice (36 bodů) V jaké formě končily? Dynamo po jízdě ve druhé polovině podzimu zkraje jara zpomalilo, prohrálo dvě ze čtyř partií. I tak má zaděláno na historickou sezonu, na top šestku ztrácí jediný bod. Co přinesla pauza? Jihočeši před restartem ligy stihli dva přáteláky, po povinné výhře nad Táborskem schytali čtyři góly od Plzně. Do základu se tlačí slovenský křídelník Karol Mészáros, jenž se trefil v obou testovacích zápasech. O co hrají? Skupina o Evropu je v tuhle chvíli povinnost, skupina o titul je sen. Jihočeské partě může nahrát los: do konce základní části potká většinou týmy, které na podzim dokázala obírat o body. Pravděpodobná sestava: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Havelka, Čavoš - Mészáros, Šulc, Granečný - Ledecký. Zbytek fotbalové sezony bez diváků? Ne tak úplně

9. Sparta (35 bodů) V jaké formě končila? V nadějné. Rozborka Baníku 5:0 ve čtvrtfinále MOL Cupu i kříž v derby na Slavii dal fanouškům naději, výkony pod trenérem Václavem Kotalem začaly mít nějaké parametry. Pauza na Letné žádnou radost nespustila. Co přinesla pauza? Dlouho nic, ale v posledních dnech jenom trable. Martin Graiciar si zlomil klíční kost, Davida Lischku odeslala na marodku prasklina v třísle. Jestliže v březnu byli Pražané komplet zdraví, teď už to opět neplatí. O co hraje? O všechno. O renomé, o slavnou značku. Aktuální deváté místo je prachobyčejná ostuda. Sparta potřebuje výš, skupina o titul musí být povinnost. A taky triumf v poháru. Z něj vede nejkratší cesta do Evropy. Pravděpodobná sestava: Heča - Vindheim, Štetina, Hancko, Frýdek - Sáček, Krejčí - Karlsson, Dočkal, Hložek - Tetteh. 4 otázky v kauze Hašek: Jak vysoké požaduje Sparta odškodnění? Kdo je v právu? Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

10. Sigma (32 bodů) V jaké formě končila? Tvrdý zimní dril se na jaře začal projevovat. Tým táhla především dvojice hrající v neskutečné formě: Lukáš Juliš s Mojmírem Chytilem sami rozhodovali zápasy. Co přinesla pauza? Především uzdravení stopera Víta Beneše, jehož sice spolehlivě zastoupil Jan Štěrba, ale přítomnost kapitána je na hřišti znát. Do základní sestavy se pomalu dere Radek Látal. O co hraje? Sigma může být v klidu, se záchranou mít problém nebude. V lize dostanou šanci talentovaní odchovanci, největší koncentrace směřuje k pohárovému semifinále s Libercem. Pravděpodobná sestava: Mandous - Látal, Beneš, Jemelka, Vepřek - Hála, Breite, Houska, Falta - Chytil - Juliš. Z pralesa až ke hvězdám. Čtyři fotbalisté, kteří se z nižších soutěží vykopali do ligy

11. Bohemians (27 bodů) V jaké formě končili? Do jara šli z třináctého místa a díky sedmi bodům jsou teď o dvě pozice výš. Nadějně se rozjel hostující sparťan Matěj Pulkrab: tři zápasy, dvě trefy. Co přinesla příprava? Střílení gólů, svoji klasickou bolest, zvládli jen proti druholigové Jihlavě, zato v třech duelech s ligovými protivníky se trefili dohromady jen dvakrát. Osvěžením sestavy může být pracovitý záložník Roman Květ, jenž dohnal tréninkové manko a stihl dva květnové góly. O co hrají? Primárně o co nejlepší výchozí pozici pro bitvy ve skupině o záchranu. Pokud „klokani“ chtějí poskočit do desítky, nutně potřebují vylepšit zápasy venku, kde jsou zatím druzí nejhorší v lize. Pravděpodobná sestava: Le Giang - Dostál, Hůlka, Bederka, Podaný - Mosquera, Květ, Jindřišek, Vaníček - Pulkrab, Puškáč. NEJ transparenty z českých fotbalových stadionů: Ostré vzkazy i masivní chorea

12. Teplice (24 bodů) V jaké formě končily? Jestliže někomu přerušení ligy udělalo radost, byli to „skláři“. Úvod jara (0 – 1 – 2) byl z jejich strany tragický. Navíc utekli z lopaty rozjetému Slovanu. Co přinesla pauza? Zatímco některé kluby zvolily hned několik přípravných zápasů, „žlutomodří“ sehráli pouze jeden – Ústí nad Labem přejeli 4:1. „Máme jeden přátelák proto, že máme nějaká zranění. A také proto, že máme oproti ostatním předehrávku,“ prohlásil trenér Stanislav Hejkal. O co hrají? Původní prostřední skupina se nejspíš změní v boj o udržení. „Vzhledem k tomu, že se bude hrát anglickým systémem, musíme se dívat především na to, abychom neměli starosti se záchranou. Určitě se ale chceme posunout nahoru,“ dodal Hejkal. Pravděpodobná sestava: Grigar - Paradin, Čmovš, Knapík - Vondrášek, Kučera, Kodeš, Trubač, Radosta - Řezníček, Moulis. Z Teplic až na vrchol. Džekův příběh nemá obdoby

13. Karviná (23 bodů) V jaké formě končila? Vynikající. Ze čtyř zápasů jarní části jako jediná neinkasovala, vydolovala 10 bodů. Úspěšnější byla pouze Plzeň (12). Karvinští se konečně chytili na domácí půdě, porazili Zlín (2:0), Teplice (3:0) i Příbram (2:0). Co přinesla pauza? Hráči doléčili šrámy, vyprázdnila se marodka. Na druhou stranu se v posledních dnech znovu rozhořela koronavirová nákaza v nedalekém Dole Darkov. Zástupci kraje budou v pondělí společně s hygieniky řešit, co s tím. O co hraje? O udržení mezi elitou. V předchozích dvou ročnících se Karviná zachránila až v posledních zápasech, podobnému dramatu se tým Juraje Jarábka chce vyhnout. Slovenský kouč Karvinou zvednul, ale náskok je stále minimální. Pravděpodobná sestava: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Čonka - Janečka, Hanousek, Qose - Ba Loua, Lingr, Taiwo. SESTŘIH: Karviná - Příbram 2:0. Další výhra pro rozjeté Slezany po výborném výkonu

14. Zlín (22 bodů) V jaké formě končil? Kromě remízy 2:2 na hřišti rozklížené Sparty neukázal Fastav na začátku jara nic pozitivního. Se třemi srovnatelnými soupeři (Karviná, České Budějovice, Bohemians) prohrál, dvakrát dokonce na domácím hřišti. Tým inkasoval hromadu gólů. Co přinesla pauza? Zásadní věc: nucený odchod trenéra Jana Kameníka, který jako hlavní kouč neuspěl. Do Zlína se vrátil bard Bohumil Páník se svým věrným asistentem Janem Sombergem. V úterý v Jablonci je čeká obnovená premiéra. O co hraje? O nic víc než o holou záchranu. Zlín to má nahnuté, momentálně dlí na barážové příčce a do konce základní části má děsivý los. Čtyři zápasy venku, dva doma. Z toho jen Příbram patří do druhé poloviny tabulky. Končit na Slavii a v Plzni? Brr… Pravděpodobná sestava: Dostál - Cedidla, Buchta, Simerský, Jiráček - Fantiš, Hlinka, Janetzký, Vakho - Poznar, Jawo. Co s hráči, kterým s koncem června vyprší smlouvy? Kluby se s nimi musí dohodnout

15. Opava (17 bodů) V jaké formě končila? Z konfrontace se Slavií, Plzní a Libercem vyšla Opava s nulovým ziskem a skóre 0:9. Drobný optimismus vrátil do klubu vydřený triumf nad Olomoucí, který udržel SFC naději na únik ze dna tabulky. Co přinesla pauza? Ví se, že si Opava nejvíce přála anulaci ročníku. Tím by se v lize udržela. Trenér Jiří Balcárek se obává, že zápasy za atypických podmínek nebudou mít valnou úroveň. Pozitivem je uzdravení několika hráčů. O co hraje? O záchranu, klidně i přes baráž. Manko na aktuálně třináctou Karvinou už je docela velké. Prioritně půjde o to udržet se nad posledním místem. Pravděpodobná sestava: Fendrich - Hrabina, Žídek, Hnaníček, Helešic - Zavadil, Souček - Dordič, Texl, Zapalač - Dedič. Zavadil a Souček ve speciálním dvojrozhovoru. Co řekli o Spartě?