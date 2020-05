Plzeň krok za krokem. Guľa nechce mluvit o Slavii, má vliv kauza Bucha? | iSport.cz

Během čtyř jarních kol nastřádala Plzeň maximální počet dvanáct bodů a téměř po každém víkendu děkovala Slavii za její zaváhání. Ztráta na první flek se scvrkla o polovinu, na současných osm bodů. Do konce FORTUNA:LIGY zbývá jedenáct kol. Ještě se mohou dít velké věci. „Jsme zase o kus dál,“ hlásí po přípravném bloku Adrian Guľa.

Na Slavii ztrácíte osm bodů. Přijímáte roli lovce nahánějící kořist? A je na ni tým připravený?

„Opravdu řešíme jen vstup, první zápas. Jdeme den za dnem. Stavěli jsme se k tomu stejně od našeho příchodu k týmu. Je to asi klišé, ale pokud chcete vystoupat na vrchol schodiště a začnete se dívat na poslední schod, můžete velmi rychle narazit. My potřebujeme zvládnout první krok. Být pokorní, pozorní, pracovití. Jedině pak můžeme zvládnout ten následující. Je podstatné, abychom naši pozornost zaměřili na nejbližší zápas a na nejbližší maximální výkon. Asi to není dostatečná odpověď, ale tak to opravdu vnímám.“

Tak jinak, jste po přípravě nachystání prohnat Slavii?

„Vždy chcete, aby byl na mužstvu vidět posun. A je jedno, v jaké jste branži. Všude vám musí záležet na progresu. Poté, co jsme se vrátili zpět do procesu, je cítit, že se mužstvo umí opřít o své silné stránky. Z pohledu individualit, zkušeností i v taktických detailech. Stále jde ale o přípravné zápasy, ostrá liga je něco jiného. Navíc do ní vkročíme ve specifických podmínkách před prázdným stadionem. Je fantastické, že základ mužstva je zdravotně v pořádku. Zápasy budeme hrát v rychlém sledu, proto je pro nás klíčový každý jedinec. Pokud chceme být úspěšní, rozdíl mohou udělat i hráči, kteří v prvním kole nenastoupí od začátku. To vše si uvědomujeme.“

Hodně zmiňujete proces, vývoj týmu. Udělali jste další posun?

„Ano, mám pocit, že jsme o kus dál. Nějakou dobu se známe, víme, jak kluci reagují na věci, jež mohou sami ovlivnit. Podstatné je, aby se nám vše povedlo načasovat. A to je ve středu v osm večer.“

V pátečním vydání deníku Sport prohlásil Michael Krmenčík, že Plzeň hraje úplně jiný fotbal než za druhé éry Pavla Vrby. Více evropský. Srovnával vaše metody s Bruggami a líčil, jak způsob práce všechny hráče těší. Co tomu říkáte?

„Víte, naši práci vnímám skrze optiku lidí, s kterými jsem v klubu v úzkém kontaktu. Ti vidí každodenní tréninkový proces. Nevnímám to ale tak, že bych se chtěl srovnávat s érou megaúspěšného kouče Pavla Vrby. Jeho práce je spíš mým hnacím motorem, mám k němu velký respekt. Ovšem těší mě, že Mišo dovede porovnat styl práce v Bruggách a v Plzni a také to, že z toho nevycházíme zle. Velmi si toho vážím, komplimenty mě těší. Pro mě je ale podstatné, že celý klub má dlouhodobě vítěznou mentalitu, umí zvládat těžké zápasy a jsou tady kvalitní hráči s plzeňskou DNA. My jsme se snažili navázat a dodat svoje podněty. Nevím, jak Plzeň pod Vrbou fungovala. Ani si uvnitř neříkáme, že teď to děláme jinak než předtím. Pouze jsem se rozhodl jít vlastní cestou. Cest k vítězství je hodně, záleží na každém, jakou si vybere. Moje filozofie je dělat vše naplno pro hráče, pro realizační tým, pro celý klub. A chceme dát práci vítěznou pečeť.“

Jak pracujete s vědomím, že minimálně v prvních týdnech budete hrát před prázdnými stadiony?

„Debatovali jsme, zda je jednodušší hrát před patnácti tisíci diváky, nebo před nulou. Jsme přesvědčení, že rozptylovacích faktorů nás nyní čeká víc. Když je plný stadion, neslyšíte každý pokyn, každou radu. Teď tomu bude naopak. Půjde o podstatnou součást zápasové taktiky. Hráč musí být připravený, že může nastat něco nového.“

Přípravné zápasy se hrály za zavřenými dveřmi, nemohli jste sledovat soupeře. Je to pro vás problém?

„Je to o schopnosti přizpůsobit se. Když jsme soupeře nemohli sledovat, tak jsme ho nesledovali. Před pauzou hrála Sparta velmi slušný zápas na Slavii, z toho budeme vycházet. Zavzpomínáme na minulé vzájemné konfrontace. Pobavíme se, jak to kluci vnímali, jak se na hřišti cítili. Jsem přesvědčený, že v utkáních s velkými rivaly mohou rozhodnout i takové detaily. Na to se soustředíme.“

V tomto týdnu sbor rozhodců vynesl prvoinstanční verdikt ve sporu mezi Slavií a jejím bývalým hráčem Pavlem Buchou, z něhož vyplývá, že fotbalista společně s Viktorií mají „sešívaným“ vyplatit necelých deset milionů korun. Zacloumalo to s hráčovou koncentrací?

„Buchič je silný, nijak zásadně verdiktem poznamenaný nebyl. Nicméně si s ním chci sednout a probrat to. Nejen z pohledu, jak to vnímá on, ale i z pohledu toho, co nás čeká v nejbližších dnech. Budeme o tom cíleně komunikovat.“

Na Spartu do autokina Viktoria nabídne svým permanentkářům možnost sledovat středeční šlágr na Spartě v autokině v prostorách areálu DEPO2015 s kapacitou 150 vozidel. „Autokino je v této době určitě lákavé. Věřím, že toho fanoušci využijí, sám bych hned vyrazil. Samozřejmě nám budou na stadionu chybět, vždycky byli v podobných zápasech slyšet a společně jsme se dělili o radost. Teď bych všechny poprosil, aby nám drželi palce aspoň na dálku, budeme bojovat i za vás,“ uvedl obránce Radim Řezník. Jedna vstupenka platí pro jedno auto, počet osob ve vozidle omezen není.

