Trenéři už smí do kabin! Kluby mohou počítat s uvolněním restrikcí | iSport.cz

Návrat FORTUNA:LIGY po 75 dnech? Nebo snad vítězství Teplic 2:0 bez sedmi hráčů základní sestavy? Či pocity z prázdných tribun? V sobotním večeru se řešilo ještě něco jiného: trenéři nesměli před utkáním ani v jeho průběhu do kabin. „Vůbec tomu nerozumím,“ zlobil se domácí kouč Stanislav Hejkal. Podle Ligové fotbalové asociace (LFA) však šlo o mimořádné opatření v důsledku nařízení ministerstva zdravotnictví. Od úterních zápasů už ale trenéři díky rozvolňování striktních opatření budou mít do hráčských šaten neomezený přístup.

Šlo o nepříjemnou souhru okolností. V sobotu byl v Česku z hygienicko-epidemického hlediska ještě upnutější režim. Na všech sportovištích bez výjimky platilo, že šatny a sprchy jsou pro veřejnost nedostupné, hromadných akcí se může zúčastnit jen sto osob.

Jediné místo v republice, kde tomu tak nebylo, byl fotbalový stadion Na Stínadlech, kde dohrávaným zápasem 23. kola mezi Teplicemi a Libercem došlo k restartu soutěže. Dle dohody mezi ministerstvem zdravotnictví a Ligovou fotbalovou asociací byl zápas „puštěn“ za speciálního režimu vymykající se nastavenému standardu v Česku.

„Na základě debaty a věcného jednání s Ligovou fotbalovou asociací vydalo Ministerstvo zdravotnictví v úterý 19. května mimořádné opatření, kterým upravila pravidla výslovně pro dohrávané utkání 23. ligového kola mezi Teplicemi a Libercem. Díky tomuto opatření se v sobotu mohlo utkání na stadionu zúčastnit až 150 osob a současně ve svém opatření povolilo Ministerstvo použití šaten, avšak výslovně pouze hráčům a rozhodčím,“ stojí v tiskové zprávě LFA vydané v neděli odpoledne.

Trenéři tudíž do kabin nesměli. Teplický Stanislav Hejkal, ani liberecký Pavel Hoftych. Stejně tak nikdo z realizačního týmu. Zejména domácí trenér nesl opatření velmi nelibě, navzdory vítězství 2:0.

„Přišel jsem na zápas a na stadionu bylo deset pořadatelů a třicet kamer. Před zápasem navíc přišel manuál, že trenér nesmí před zápasem ani o poločase do kabiny, čemuž vůbec nerozumím. Chápu, že to ministerstvo zdravotnictví myslí dobře, ale někdo přece tyhle věci musí korigovat,“ prskal po utkání. Navíc ho štvalo, že kluby dostaly informaci o zákazu vstupu trenérů do kabin až předvečer utkání, což iSport.cz potvrdil i sekretář teplického klubu Jiří Kučera.

LFA však tohle tvrzení rozporuje. O nařízení prý Teplice i Liberec věděly už od středy, tedy tři dny před utkáním. „O této skutečnosti byly oba kluby sobotního duelu s dostatečným předstihem seznámeny a LFA o tom mj. informovala v článku po zasedání Ligového výboru ve středu 20. května,“ píše se v tiskovém dokumentu odeslaném médiím.

Předseda LFA Dušan Svoboda, jenž před restartem soutěže získal ve volbách nový čtyřletý mandát, klubům slibuje, že od příštího týdne, tedy od úterý, mohou počítat s uvolněním restrikcí.

„Rád bych poděkoval ministerstvu zdravotnictví za jeho vstřícný postoj, díky kterému se mohla dohrávka Teplic s Libercem vůbec uskutečnit. Od následujícího týdne mohou už kluby počítat s částečným uvolněním. S ministerstvem zdravotnictví budeme i nadále v kontaktu a společně budeme koordinovat další kroky,“ říká.

V praxi to mimo jiné znamená, že trenéři budou moci do kabiny, jelikož od pondělí platí na celém území České republiky poslední vlna uvolňovacích opatření po koronavirové pandemii. Na sportovištích se bude moci do šaten i sprch.

A fotbaloví trenéři tak získají komfortnější podmínky pro práci.

