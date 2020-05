Štetina zůstává ve Spartě, prodloužil o dva roky: Je to zadostiučinění | iSport.cz

Lukáš Štetina podepisuje novou smlouvu se Spartou do roku 2022 • AC Sparta Praha

Stoper Lukáš Štetina prodloužil smlouvu s pražskou Spartou. Jak již dříve informoval deník Sport , výkonnost 28letého obránce stoupla a i trenér Václav Kotal vyslal jasný signál, že se slovenským reprezentantem počítá. V pondělí podepsal Štetina novou smlouvu do roku 2022.

Štetina přišel do Sparty v létě 2017 z jiného pražského klubu Dukly. V prvním roce patřil k oporám a spoluhráči ho zvolili nejlepším hráčem sezony. Pak důrazný stoper ztratil místo v sestavě a spekulovalo se o jeho odchodu.

Štetina ale dostal důvěru od trenéra Václava Kotala a v posledních dvou březnových soutěžních zápasech před koronavirovou pauzou nastoupil od začátku. Za výkony proti Ostravě a Slavii byl chválen.

„Je to zadostiučinění, to, co dělám pro fotbal, se mi vrátilo. Věřím ve fotbalového boha a mám před sebou čistý stůl, vím, že pro fotbal dělám maximum,“ řekl po prodloužení kontraktu Štetina na webu Sparty.

„Napsalo se toho hodně, ale já vím, jak pracuju doma, na tréninku a samozřejmě i v zápasech. Ne vždycky je to vidět tak, jak bych si přál, ale až jednou skončím s kariérou, budu vědět, že jsem pro fotbal udělal maximum,“ doplnil bývalý hráč Nitry, Prešova a Charkova pro klubovou televizi.

Je vděčný kouči Kotalovi, že ho podržel navzdory chybám. „Když se dívám na fotbal v Anglii nebo kdekoliv jinde, tak hráči dělají chyby, i horší než my tady v Čechách, a hrají dál. To je velmi důležité a ti hráči to potom trenérovi dokážou vrátit,“ uvedl Štetina, který v české nejvyšší soutěži odehrál 172 zápasů, vstřelil devět gólů a přidal pět asistencí.